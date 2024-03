Neugodno iznenađenje za Ivanu u 'Survivoru': Maske će pasti...

Gubitak u igri za plemenski imunitet donijet će crvenima glavobolje. Na plemenskom vijeću neke će maske u crvenom timu pasti, iako će se pokazati da se dogovaraju o nominacijama, a i Mitar će sam prije glasovanja kazati: "Glasat ću za onu kariku za koju mislim da neće dobiti ni jedan glas.

- Osjećam se s jednim dijelom ljudi u plemenu jako lijepo i s njima volim razgovarati i zbližavati se. To su Mitar, Mare, Varja, Kaća, Vesna, Tijana. Mislim da me većina super prihvatila, a s nekima se obostrano ne prihvaćam. Mislim da me Voja ne voli - reći će Ivana, no očekuje ju veliko iznenađenje tijekom glasovanja.

Foto: Nova Tv

Ona je otkrila da su nominacije i njezin izbor za nominiranog "mali dogovor", a ispast će da će pojedinci prekršiti dogovor.

Nakon što prozove Vojislava kao osobu s kojom se u plemenu ne slaže, on to neće moći ignorirati, pa će kazati: „Nije da je ne volim nego nam se energije nisu poklopile. Meni je njezine energije previše. Nemam zašto biti neiskren.“

Na članove crvenog plemena analitički će se osvrnuti i Damjan iz redova plavih, kazavši kako izgleda da Mitar nije toliko ozlijeđen koliko je on mislio.

Foto: Nova Tv

- Mislim da je kod njih u plemenu jako zabavno, da je svaku večer kod njih pjesma. Tako mi izgleda. Najbolju statistiku ima Varja i svi iz plavog plemena smo bili iznenađeni njihovom odlukom da je nominiraju kao najslabiju kariku - reći će Damjan.

No tko će biti izglasan za eliminacije i tko napušta svoje pleme, te hoće li Varja odlučiti koristiti svoj tajni imunitet, ne propustite pogledati u novoj epizodi Survivora.