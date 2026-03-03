Neutješna Rada Vasić s kćeri posjetila suprugov grob: 'Prvi rođendan bez tebe, dragi moj'

Dragi moj, sretan ti rođendan, po prvi put ti na ovaj način čestitam rođendan… Teško mi je bez tebe i da te poljubim na današnji dan, volim te. Tim je riječima bivša reality zvijezda Rada Vasić obilježila rođendan svog supruga Rade Vasića.

Na njegov grob u Maloj Plani kod Prokuplja stigla je s kćeri Anom Nikolić. Donijele su cvijeće, svijeće i kolače te u tišini provele dan koji je nekad bio rezerviran za slavlje.

- Sretan rođendan, najbolji tata. Svaki dan je sve teže bez tebe. Prvi put tvoj rođendan, a ti nisi tu - napisala je Ana na društvenim mrežama.

Foto: Instagram

Rade je preminuo 21. ožujka 2025. u 65. godini. Godinama je imao ozbiljnih problema sa zdravljem. Otkazala su mu oba bubrega i bio je na redovitim dijalizama. Stanje mu se postupno pogoršavalo, a obitelj je otvoreno govorila koliko je sve to bilo iscrpljujuće i teško za gledati.

​- Rade mi nije baš najbolje, bolestan je, oba bubrega su mu otišla, ide na dijalizu. Mnogo se razbolio, cijela moja kuća je potresena, a pogotovo djeca. Gledam na sve načine da mu pomognem, ali bolest ne mogu nikako spriječiti. Dajem mu vjetar u leđa uvijek, tu sam i da ga nasmijem i da ga nerviram i da plačem, ja sam ti na sve spremna - ispričala je Rada ranije za Telegraf.

Najviše ju je boljela tišina koja je zavladala njihovim domom.

​- Rade mi je miran, a pogotovo sad od kad se razbolio... Miran, ne priča čak ni sa mnom, kao da sam sama u kući. Sjednem nekad i zaplačem kad pomislim da sjedim ovdje sama za stolom, da nemam s kim pričati, da mi se muž toliko razbolio - ispričala je kroz suze.

Foto: RTL, Željko Lukunić/Pixsell

Nakon Radetove smrti kao da bol nije bila dovoljna. Radi se vratila i njezina bolest. Još 2023. dijagnosticiran joj je karcinom dojke, a kasnije su otkrivene i metastaze na plućima.

- Mama mi je bolesna, zna se od čega boluje. Nažalost, bolest je neizlječiva, s terapijama si produžavaš život. Imala je karcinom dojke, sad ima karcinom pluća - rekla je Ana za srpske medije.

Jake su je terapije iscrpljivale, većinu dana provodila je u krevetu, borila se s bolovima i stalnim umorom.

- Nisam dobro. Idem na terapije, po liječnicima, ali bolovi su jaki. Često ne ustajem iz kreveta. Želim ustati i šetati, ali ne mogu, odmah mi noga otekne - ispričala je Rada ranije.

Foto: YouTube/screenshot

Obitelj Vasić proslavila u regionalnom 'Big Brotheru' 2015. godine. Veći dio života proveli su u Njemačkoj, gdje je Rade svirao s bendom, a Rada radila kao čistačica. Ono po čemu su ostali upamćeni, osim po realityju, jest bezuvjetna podrška djeci. Kad su njihovi blizanci, Mika i Giba, odlučili promijeniti spol i postati Ana i Ivana, roditelji su ih bezrezervno podržali.

- Kad sam tati rekla za promjenu spola, rekao mi je: ‘Ako misliš da ćeš biti sretnija, napravi to, ja sam tu uz vas. Neka su nam djeca živa i zdrava - prisjetila se Ana.

Rada je također uvijek s ponosom govorila o svojim kćerima: 'Ponosnija sam nego kada su bile muškarci, jer tada to nije ličilo ni na muško ni na žensko. Sada kažem: ‘Kćeri, Bog vas je tako obilježio, takve ste se rodile i sada ste mi prave lutke‘. Ponosna sam na njih, i ja i moj Rade'

Foto: Facebook/srpskasport