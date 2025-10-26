Gotovo da nema žanra kojeg se nismo dotakli, ipak je iza nas sad već više od 100 emisija. S tim brojem ‘Era bestselera’ je već sad sasvim solidna zbirka, kaže voditelj ove radijske emisije Neven Kepeski
Neven Kepeski: Knjige se još dobro drže, nadam se da i ja malo pridonosim tome...
Prošlu su sezonu završili sa stotom emisijom, a ove jeseni “Era bestselera” ušla je već u četvrtu. Radijska je to emisija voditelja Nevena Kepeskog, a ide srijedom na Hrvatskom radiju 3 u 15:05. i “načelno se bavi knjigama, autorima i knjižnim fenomenima o kojima se priča”.
