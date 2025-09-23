Obavijesti

Show

Komentari 3
GAZDA ZA VOLANOM

Neven Landek iz 'Ljubav je na selu' položio je vozački ispit!

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
Neven Landek iz 'Ljubav je na selu' položio je vozački ispit!
3
Foto: Facebook

Farmer iz 13. sezone RTL-ova showa položio je vozački ispit iz prve! Vijest je objavila njegova autoškola, koja mu je čestitala i poželjela puno sretnih kilometara

Ako ste ga pratili u 'Ljubav je na selu', znate da je Neven Landek farmer širokog osmijeha i vedrog duha. Sad se može pohvaliti još jednom titulom, vozača! Vijest je objavila njegova autoškola, koja mu je javno čestitala i poželjela 'puno sretnih kilometara'. 

Neven je, podsjetimo, gledateljima postao poznat u 13. sezoni showa 'Ljubav je na selu'. Ove godine potvrdio je prekid veze s djevojkom Ksenijom, ali o detaljima nije htio govoriti.

- Nemam komentara - kratko je poručio za Net.hr.

OKRENULA JE NOVU STRANICU Razvela se, pronašla je drugog pa prekinula: Ovako sad izgleda Stela iz 'Ljubav je na selu'...
Razvela se, pronašla je drugog pa prekinula: Ovako sad izgleda Stela iz 'Ljubav je na selu'...

Njihova je ljubavna priča krenula sredinom prošle godine i bila redovito dokumentirana na društvenim mrežama, ali u posljednje vrijeme Neven objavljuje samo fotografije sa svojom kćeri. Status veze također je promijenio iz 'zaručen' u 'slobodan'.

Foto: RTL

Krajem prošle godine otvoreno je govorio i o teškoj životnoj situaciji te lošem stanju svog doma. Tad je zamolio za pomoć, a dobri ljudi brzo su se odazvali i već sljedeći dan počele su stizati prve donacije. Zahvaljujući njima, Neven je uspio urediti veći dio kuće, a posebno dječju sobu i hodnik.

- Od srca zahvaljujem dobrim ljudima koji su izdvojili svoj novac za pomoć i donacije. Već danas sam kupio dio materijala za dječju sobu i hodnik - napisao je Neven. 

Foto: RTL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Šuput je priredila rođendanski spektakl, a evo koliko je za njega prema AI-u iskeširala
OD CIFRE BOLI GLAVA...

Šuput je priredila rođendanski spektakl, a evo koliko je za njega prema AI-u iskeširala

Pjevačica je svoj 46. rođendan proslavila u zagrebačkom Botanistu, okružena morem cvijeća i lusterima pod vedrim nebom. A na kraju večeri svi su imali isto pitanje, koliko takva bajka stoji?
Ervin iz Big Brothera danas je neprepoznatljiv! 'Malo tko ima 165 kilograma i ovako izgleda'
EVO KAKO SE MIJENJAO

Ervin iz Big Brothera danas je neprepoznatljiv! 'Malo tko ima 165 kilograma i ovako izgleda'

Prije 10 godina publika ga je gledala u reality showu u kojem je prvo ljubio Splićanku Steffani Banić, a Riječanka Barbara Šegetin nije mu uzvratila osjećaje
Ervin iz 'Big Brothera' nam je otkrio: Zbog ozljede imam 165 kilograma i opet bih u reality
EKSKLUZIVNO O ŽIVOTU NAKON SHOWA

Ervin iz 'Big Brothera' nam je otkrio: Zbog ozljede imam 165 kilograma i opet bih u reality

Prošlo je desetljeće od regionalnog ‘Big Brothera’, a mnogi i dalje pamte Ervina Mujakovića, koji je u međuvremenu došao do 165 kilograma

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025