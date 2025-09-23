Neven Landek iz 'Ljubav je na selu' položio je vozački ispit!

Ako ste ga pratili u 'Ljubav je na selu', znate da je Neven Landek farmer širokog osmijeha i vedrog duha. Sad se može pohvaliti još jednom titulom, vozača! Vijest je objavila njegova autoškola, koja mu je javno čestitala i poželjela 'puno sretnih kilometara'.

Neven je, podsjetimo, gledateljima postao poznat u 13. sezoni showa 'Ljubav je na selu'. Ove godine potvrdio je prekid veze s djevojkom Ksenijom, ali o detaljima nije htio govoriti.

- Nemam komentara - kratko je poručio za Net.hr.

Njihova je ljubavna priča krenula sredinom prošle godine i bila redovito dokumentirana na društvenim mrežama, ali u posljednje vrijeme Neven objavljuje samo fotografije sa svojom kćeri. Status veze također je promijenio iz 'zaručen' u 'slobodan'.

Foto: RTL

Krajem prošle godine otvoreno je govorio i o teškoj životnoj situaciji te lošem stanju svog doma. Tad je zamolio za pomoć, a dobri ljudi brzo su se odazvali i već sljedeći dan počele su stizati prve donacije. Zahvaljujući njima, Neven je uspio urediti veći dio kuće, a posebno dječju sobu i hodnik.

- Od srca zahvaljujem dobrim ljudima koji su izdvojili svoj novac za pomoć i donacije. Već danas sam kupio dio materijala za dječju sobu i hodnik - napisao je Neven.

Foto: RTL