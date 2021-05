'Ljubav je na selu' između farmera i kandidatkinja preselila se s njihovih imanja na romantične lokacije.

Neven i Samanta na romantično putovanje otišli su na otok Brač, a čim su se susreli i pozdravili, farmer je obznanio svojoj odabranici da ima iznenađenje za nju.

- Nadam se da iznenađenje neće biti neugodno. Uvijek kad nam on priprema iznenađenja, budu neugodna - komentirala je Samanta.

I bila je donekle u pravu jer je Neven svoju odabranicu odveo u crkvu što se njoj nije svidjelo.

- Ne znam koliko znaš da je crkva meni važna i vjerujem u sve vjere, zato sam te doveo ovdje do kapelice svetog Ante - rekao je Neven te dodao kako želi da i njegova djeca budu vjernici.

Neven je potom kleknuo ispred crkve te se pomolio svetom Anti, zaštitniku pomoraca, obitelji i ljubavi te ga zamolio da čuva njega i njegovu odabranicu.

- Sveti Ante, molim te da čuvaš mene i Samantu - započeo je svoju molitvu.

Iznenađena Samanta komentirala je kako posjet crkvi nikako nije očekivala.

- Ja nisam htjela kleknuti, meni je to bilo glupo. Poštujem ja njega, on ima molitvu i to, ali ja imam pametnijih stvari za raditi. Imam svoj kanal na kojem snimam, imam neke druge stvari, a ne da se molim - zaključila je.

- Ona se cijelo vrijeme smijala meni, ali bolje da se smije nego da plače - rekao je Neven.