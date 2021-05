Farmeri i kandidatkinje iz emisije 'Ljubav je na selu', zaputili su se na svoja romantična putovanja.

Dragan i Olja nakon plovidbe čamcem otišli su na večeru, a Olja se za to neobično dotjerala.

Dok je čekao Olju na trgu, Dragan nije znao da je ona pripremila osvetu.

- Jako me isprovocirala, kad smo bili u kanuu, ta njegova arogantnost. On je mene ucijenio. To da me netko na nešto prisiljava, mene krajnje vrijeđa i jako me razljutilo - rekla je Olja, a kada se pojavila na trgu, Dragan je imao što i vidjeti.

Olja je nasred trga počela skidati ogrtač i pokazala seksi odjeću ispod njega.

- Ostao sam paf! Kako mi super izgledaš! Ekstra. Ko bomba!- rekao je i dodao:

- Bila je provokativno odjevena, čak su se i golubovi razbježali - rekao je Dragan, a Olja mu je objasnila o čemu je riječ:

- Ja sam Olja Croft, a ti si moja meta. - rekla je provokativno.

- Odjenula sam se na način za koji sam mislila da će ga zbuniti i isprovocirati i mislim da je to bio pogodak - rekla je Olja te objasnila kako je htjela testirati farmera.

No tu iznenađenjima nije bio kraj. Na večeri je Dragana pitala kakav dojam o njoj ima.

- Pa ne znam, imaš li možda neko oružje? - pitao ju je.

No nije se nadao da će ona i zaista iz torbe izvaditi plastični pištolj i staviti ga na stol.

- Sada ćemo drugačije pričati - rekla je Olja.

- Bio sam šokiran u prvi mah, nisam znao je li to pravi - rekao je Dragan, a večera se između para nastavila u napetom tonu.