Barbra Streisand (78), najprodavanija ženska glazbenica svih vremena, a tijekom desetljeća duge karijere osvojila je nagrade i priznanja za svoj rad na filmu, televiziji i kazalištu.

Streisand je zaslužna za stvaranje desetaka albuma koji su prodani u zlatnim i platinastim nakladama, a smatra se najprodavanijom glazbenicom svih vremena. Streisand je imala najprodavaniji album u sva četiri desetljeća svojeg rada - što je najduži period rada samostalnog umjetnika u povijesti. Druga je na ljestvicama najprodavanijih glazbenika svih vremena, ispred Beatlesa i The Rolling Stonesa, a nadmašio ju je samo Elvis Presley.

Streisand je prodala otprilike 250 milijuna ploča širom svijeta i jedina je glazbenica koja je dobila nagrade svih glavnih institucija za dodjelu nagrada, uključujući dva Oscar, jednog Tonyja, pet Emmyja, 10 Grammyja, 13 Zlatnih globusa, nagradu Cable ACE, George Foster Peabody nagradu i Nagradu za životno djelo Američkog filmskog instituta. 2015. godine je dodatno počašćena kao dobitnica predsjedničke medalje slobode.

Barbra Streisand nije pohađala fakultet; umjesto toga, preselila se na Manhattan i radila kao kabare pjevačica. Njezin debi na Broadwayu doveo je do ugovora za snimanje i duge serije zlatnih ploča. Tijekom svoje karijere savladala je gotovo sve dostupne zabavne medije i osvojila brojne nagrade.

Djetinjstvo

Barbra Joan Streisand rođena je 24. travnja 1942. u Williamsburgu u Brooklynu u obitelji Diane Rosen i Emanuela Streisanda. Njezin otac bio je srednjoškolski profesor engleskog jezika koji je umro od komplikacija epileptičnog napadaja kad je Barbra imala samo 15 mjeseci.

Njezina majka Diana odgojila je Barbru i starijeg brata Sheldona radeći kao tajnica u sustavu javnih škola u New Yorku, ali obitelj je jedva preživljavala na rubu siromaštva. Preselili su se kod majčinih roditelja kako bi uspjeli sastaviti kraj s krajem. Njezina se majka 1949. ponovno udala za prodavača rabljenih automobila Louisa Kinda, dok je Streisand bila odsutna u kampu. Njezina polusestra, Rosalind, rođena je 1951. godine.

Brbara je često tijekom godina svoje djetinjstvo opisivala kao bolno. U djetinjstvu je bila sramežljiva, a druga djeca su ju zbog neobičnog izgleda često odbacivala. Uz to, svog je očuha smatrala emocionalno nasilnim. Podršku nije našla ni kod majke koja ju je smatrala previše neprivlačnom da bi ostvarila svoje snove o show businessu.

Kao dijete Streisand je pohađala školu Bais Yakov, gdje je pjevala u školskom zboru. Nakon osnovne škole Streisand je pohađala srednju školu Erasmus Hall gdje je upoznala budućeg suradnika Neila Diamonda. Čak i prije nego što je Streisand završila srednju školu, odlazila bi u New York gdje je išla na poduke glume.

U dobi od 15 godina upoznala je Anitu i Alana Millera u kazalištu Cherry Lane u Greenwich Villageu. Streisand je s parom dogovorila da će čuvati njihovu djecu u zamjenu za stipendiju za Alanovu glumačku školu. Diplomirala je na Erasmus Highu 1959. godine u dobi od 16. godina. Bila je četvrta u svom razredu.

Život na pozornici

Streisand se na Manhattan preselila 1960. godine nakon završetka srednje škole. Tamo je živjela s cimerima, a među njima je bio i Elliot Gould, za kojeg se vjenčala 1963. Bili su u braku osam godina. Zajedno je par imao jedno dijete, Jasona.

Radila je u uredu, a jednom prilikom se odlučila nastupati na večeri talenata (to je česta zabava u Americi, večer u bilo kojem klubu u kojem ima i pozornica tijekom koje bilo tko može nastupati na neku malu nagradu). Tu večer je doživjela nevjerojatan uspjeh, a ubrzo je započela karijeru kabaretske pjevačice. Njezin živopisni sopran ubrzo joj je priskrbio vjernu publiku u lokalnim klubovima, poput Bon Soira i Plavog anđela.

Tvrdi da je naučila kako prikriti svoju nesigurnost na sceni proučavajući blistavost drag queenova koje je upoznala u to vrijeme.

Streisand je svoj veliku šansu dobila u broadwayskoj predstavi 'I Can Get It For You Wholesale' 1962. godine. Za svoju izvedbu je dobila nagradu New York Drama Critics Award nominaciju za Tonyja. Album koji je snimila s ostalim pjevačima iz predstave bio je njezin prvi album koji je ikad snimila.

Streisand je iste godine potpisala ugovor s Columbia Records i izdala svoj prvi album, 'The Barbra Streisand Album' 1963. godine. Dobila je dvije nagrade Grammy, uključujući i za album godine. U to je vrijeme bila najmlađa glazbenica koja je dobila tu nagradu.

Unatoč tri uspješna albuma s početka 1964. godine, Streisand je odabrala nastupe na Broadwayu umjesto koncerata uživo. Više od dvije godine nastupala je u showu 'Funny Girl', što joj je donijelo nominaciju za Tonya. Pjesma 'People' iz te emisije je prvi singl koji joj je ušao u Top 10 singlova.

Televizijska i filmska zvijezda

1965. Streisand se okrenula televiziji i nastupala u showu 'My name is Barbra'. Emisija je dobila pet nagrada Emmy, a CBS Television je Barbri dao 10-godišnji ugovor za produkciju i mogućnost nastupa u još TV specijala. U ugovoru joj je dana potpuna umjetnička kontrola nad sljedeće četiri produkcije.

Streisand je reprizirala svoju ulogu u filmu 'Funny Girl' 1966. u Londonu u kazalištu Prince of Wales. Dvije godine kasnije debitirala je na velikom platnu u filmskoj verziji predstave. Osim što je 1968. za svoju izvedbu osvojila Oscara, osvojila je i Zlatni globus, a Nacionalno udruženje vlasnika kazališta proglasilo ju je 'Zvijezdom godine'.

Nakon pojavljivanja u filmovima 'Hello, Dolly!' (1969.) i 'Na vedri dan koji možeš vidjeti zauvijek' (1970.), Streisand je glumila u neglazbenoj komediji 'Sova i maca' (1970.). 1972. godina donijela je još jednu komediju 'What’s Doc?' Iste godine Streisand je osnovala vlastitu produkcijsku kuću Barwood Films i glumila u prvom projektu tvrtke 'Up the Sandbox'. Film je postao jedan od prvih američkih filmova koji se bavio rastućim ženskim pokretom.

Sedamdesetih godina 20. stoljeća Barbra Streisand je uspješno spojila svoju ljubav prema glazbi i filmu - prvo s hit filmom 'The Way We Were', koji je predstavio njezin prvi singl broj 1 i donio joj nominaciju za Oscara za najbolju glumicu 1973. godine. 1976. godine izlazi 'A Star is Born', film koji je Streisand producirala. Projekt je osvojio šest Zlatnih globusa, a Barbra je postigla drugi broj 1. singl 'Evergreen'.

Osobni život

Streisand se drugi put udala 1. srpnja 1998. za glumca Jamesa Brolina. Nakon udaje, Streisand je snimila album ljubavnih pjesama pod nazivom 'A Love Like Our' (1999).

Desetljeća uspjeha

Krajem 1970-ih Streisand je surađivala s bivšim srednjoškolskim zborom Diamondom na pjesmi 'You Don't Bring Me Flowers'. Singl je došao na 1. mjesto, kao i 'No More Tears (Enough is Enough)'. No, Streisand je 1980. imala svoj najprodavaniji album s Guiltyjem, koji je napisao i producirao Barry Gibb iz grupe Bee Gees, a sadržavao je hit broj 1 'Woman in Love'.

Iako je pročitala kratku priču Isaaca Bashevisera Singera "Yentl, dječak iz Ješive" nedugo nakon svog prvog filma 1968. godine, Streisand je tek nakon 15 godina ustrajnosti uspjela priču prikazati na ekranu.

U svom redateljskom debiju 1983. godine, film je dobio pet nominacija za Oscara, a Streisand je dobila Zlatni globus i kao najbolji redateljica i producentica najboljeg filma (glazbene komedije).

The Broadway Album, izdan 1985. godine, vratio je Streisanda na vrh ljestvica. Nastavljajući integrirati sve svoje talente, 1987. godine Streisand je pratila Yentl s Nutsom. Ne samo da je glumila u filmu, već je i producirala i napisala glazbu.

Za svoj drugi redateljski rad 1991. godine, Streisand je snimila film 'Prince of Tides', priču temeljenu na romanu Pat Conroy. Film je dobio sedam nominacija za Oscara i nominaciju Američkog udruženja redatelja, što ju je učinilo tek trećom ženom koja je ikada tako počašćena. 1996. Streisand se ponovno okušala u režiji, filmom 'Ogledalo ima dva lica'.