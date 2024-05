Nevjerojatno: Eurosong '90. u Zagrebu imao je maskotu kao i Baby Lasagna sada - mačka!

Što se više bliži finale Eurosonga u Švedskoj, Hrvati pronalaze sve više 'podudarnosti' i teorija zavjera. S obzirom da Baby Lasagna (28) kotira za prvo mjesto i pobjedu, nije ni čudo. Domišljati korisnici društvenih mreža uočili su sličnosti iz pjesme 'Rim Tim Tagi Dim' i Eurosonga koji je 1990. bio u Zagrebu.

O čemu se radi...

Natjecanje za pjesmu Eurosonga 1990. bilo je 35. izdanje koje je 5. svibnja 1990. bilo u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Voditelji su bili Oliver Mlakar i Helga Vlahović, a natjecanje je održano u Jugoslaviji nakon pobjede na natjecanju 1989. s pjesmom 'Rock Me' grupe Riva.

U natjecanju su sudjelovale 22 zemlje, a pobijedila je Italija s pjesmom 'Insieme: 1992', koju je napisao i izveo Toto Cutugno.

Tada je prvi puta predstavljena službena maskota natjecanja. Radi se o ljubičastom mačku nazvanom Eurocat, kojeg je za ovu prigodu osmislio hrvatski karikaturist i autor animiranih filmova Joško Marušić. Maskota se pojavljivala u razglednicama u kojima su se prikazivale ljepote zemalja sudionica. Snimanje upravo takvih razglednica bilo je povezano i sa Europskom godinom turizma 1990. godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Dakle, pojavljuje se mačka, ali i krava koje Baby Lasagna ima u stihovima... 'Gonna miss you all, but mostly the cat...', 'I'm going away and I sold my cow', 'Meow, cat, please, meow back'.

Foto: youtube/screenshot/HRT