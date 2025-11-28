Obavijesti

Nezaboravna večer u Lisinskom zauvijek će ostati zabilježena na novom 'Live albumu' Rišpeta

Nezaboravna večer u Lisinskom zauvijek će ostati zabilježena na novom 'Live albumu' Rišpeta
Zagreb: Klapa Rišpet održala je koncert u Lisinskom | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Novi Live album donosi sve emocije, radost i energiju jednog od njihovih najposebnijih koncerata dosad. Na albumu se može čuti glazbena čarolija te ovacijama ispunjena atmosfera i publika koja je pjevala svaku riječ

Nakon nezaboravne večeri u prepunoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, održane 16. ožujka 2025., Rišpet s ponosom predstavlja svoj novi Live album, koji donosi sve emocije, radost i energiju jednog od njihovih najposebnijih koncerata dosad. Glazbena čarolija Lisinskog, ovacijama ispunjena atmosfera i publika koja je pjevala svaku riječ — sve je to sada zabilježeno na ovom izdanju koje vjerno prenosi duh Rišpetovih najvećih hitova, ali i intimnost njihovih najljepših balada kao i dalmatinskog šarma.

“Izuzetno smo sretni i ponosni što je upravo izašao naš prvi live album ikad, od postojanja Rišpeta. Ovo je naš ukupno peti album, a ujedno i prvi live album snimljen ove godine u Lisinskom na našem osmom koncertu tamo. Na njemu možete naći pregršt Rišpetovih hitova ujedinjenih na jednome mjestu – od ‘Mislin samo na te’ do ‘Šta mi ljube oćeš kazat’, ‘Lumin’, ‘Kad je pošla ća’, ‘Ja samo za te živin’, ‘Prsti zapleteni’, ‘Fališ mi’, ‘Jedina ljubav moga života’, ‘Ćaća’, ‘Samo njoj ću pivat’ i mnogih drugih.

Osim toga, čut ćete i sjajnu atmosferu i, na kraju krajeva, jedan zbor koji je pjevao s nama u Lisinskom – naša predivna publika uz jednu lijepu energiju. Zaista sam sretan i ponosan zbog ovoga albuma, i da ne zaboravim – ovo je jedan savršen poklon za staviti voljenoj osobi pod bor povodom nadolazećih blagdana.”, poručio je Pero Kozomara u ime Rišpeta. 

Novi live album ''Lisinski'' uskoro će biti dostupan na svim digitalnim glazbenim platformama, a fizičko izdanje također bit će u prodaji od ponedjeljka 01. prosinca za sve ljubitelje glazbe i kolekcionare, u svim boljim prodavaonicama ploča kao i na www.hitmusicbox.com. Rišpet poziva sve svoje fanove da još jednom dožive emociju Lisinskog – jer neke se večeri jednostavno ne smiju zaboraviti.

PUBLIKA UŽIVALA U HITOVIMA FOTO Klapa Rišpet rasprodala Lisinski dva dana za redom, pogledajte atmosferu s koncerta
FOTO Klapa Rišpet rasprodala Lisinski dva dana za redom, pogledajte atmosferu s koncerta

