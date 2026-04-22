FRUSTRIRANA JE

Nezadovoljna Sydney Sweeney: 'Nitko ne priča o mojoj glumi zbog golotinje u seriji Euforija'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: screenshot/HBO

To me već neko vrijeme muči. Jako sam ponosna na svoj rad u Euforiji. Mislim da sam odlično odglumila. Ali nitko o tome ne priča jer sam se skinula, govori

Glumica Sydney Sweeney izazvala je lavinu reakcija radi svoje uloge u novoj sezoni 'Euforije'. Priča o njenom liku Cassie, ali i njene golišave scene posljednjih su dana glavna tema o kojoj svi pričaju. Sweeney je progovorila o frustraciji koju ima jer se publika više fokusira na golotinju nego na njenu glumu.

- Ljudi ne govore o glumi jer sam se skinula - zaključila je.

Foto: screenshot/HBO

Smatra da je tek u Bijelom lotosu osjetila da ljudi prepoznaju trud koji ulaže u svoj posao.

- To me već neko vrijeme muči. Jako sam ponosna na svoj rad u Euforiji. Mislim da sam odlično odglumila. Ali nitko o tome ne priča jer sam se skinula - kaže Sydney.

Foto: screenshot/HBO

Dodaje kako su i kritičari obratili pažnju te da se ljudima svidjela.

- Pitaju se: 'O, Bože, što će sljedeće snimiti?'. A ja se pitam: 'Zar to niste vidjeli u Euforiji? Zar to niste vidjeli u Sluškinjinoj priči?' - govori glumica koja je dobila pohvale i za ulogu Eden u 'Sluškinjinoj priči'.

Foto: screenshot/HBO

Mnogi su kritizirali redatelja Euforije Sama Levinsona radi eksplicitnog sadržaja serije, no Sydney ga brani.

- Bilo je trenutaka kad je Cassie trebala biti u toplesu, a ja bih rekla Samu: 'Mislim da to ovdje baš i nije potrebno.' On bi na to rekao: 'U redu, ne moramo' - priča i dodaje kako nikad nije osjetila da ju netko na nešto tjera.

Variety’s 2025 Power of Women: Los Angeles event in Beverly Hills
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Ipak, dotaknula se jedne teme koja ju doista smeta, a riječ je o 'stigmi protiv glumica koje se skidaju'. Problem je u tome da isto ne osjete muški kolege.

- Kad muškarac ima scenu seksa ili pokaže tijelo, i dalje osvaja nagrade i dobiva pohvale. Ali čim to učini djevojka, sve je potpuno drugačije - zaključila je.

