Obavijesti

Show

Komentari 1
ODGOĐENO SNIMANJE

Nezgoda na setu novog Spider Mana: Tom Holland završio je u bolnici, pao je i udario glavom

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: < 1 min
Nezgoda na setu novog Spider Mana: Tom Holland završio je u bolnici, pao je i udario glavom
3
Foto: Profimedia

Tom Holland završio je u bolnici nakon nezgode na setu Spider-Mana. Glumac je pao i udario glavom te su ga prevezli na liječenje zbog mogućeg potresa mozga...

Britanski glumac Tom Holland (29) završio je u bolnici nakon ozljede koju je zadobio na snimanju novog filma o Spider-Manu u petak, navodi Daily Mail. Tijekom snimanja scene je navodno pao i udario glavom te ga je vozilo hitne pomoći odvelo u bolnicu zbog sumnje na potres mozga. Snimanje filma bi se trebalo nastaviti za nekoliko tjedana, kada se Holland oporavi. 

TOM HOLLAND OTVORIO DUŠU Zvijezda Spidermana iskreno o dijagnozi ADHD-a i disleksiji: 'Ponekad zna biti zastrašujuće'
Zvijezda Spidermana iskreno o dijagnozi ADHD-a i disleksiji: 'Ponekad zna biti zastrašujuće'

Glumac se pojavio na humanitarnoj večeri u Londonu u nedjelju, zajedno sa svojom partnericom Zendayom, no navodno je otišao ranije jer se nije osjećao dobro. 

Ranije je otkriveno kako je premijera novog nastavka Spider-Mana pomaknuta na 31. srpanj 2026. godine, no Hollandova ozljeda mogla bi utjecati na to te ponovno pomaknuti datum. 

GLUMAČKI PAR Zendaya i Tom Holland odgodili vjenčanje: Ovo je razlog tome...
Zendaya i Tom Holland odgodili vjenčanje: Ovo je razlog tome...
Spider-Man No Way Home Photocall - London
Foto: Doug Peters

I Holland i Zendaya su vrlo zauzeti u posljednje vrijeme jer će se oboje naći i u novom filmu Christophera Nolana 'The Odyssey'. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Od slatke djevojčice do kraljice svadbi: Evo kako se kroz godine mijenjala Maja Šuput...
MEGA GALERIJA

FOTO Od slatke djevojčice do kraljice svadbi: Evo kako se kroz godine mijenjala Maja Šuput...

Maja Šuput (46) danas slavi rođendan! U velikoj galeriji pogledajte Majinu transformaciju u zadnjih 20-ak godina...
FOTO Sva Majina vruća izdanja: Ovako Šuputica izgleda kada se u 45. godini uvuče u tange...
DANAS MAJA SLAVI

FOTO Sva Majina vruća izdanja: Ovako Šuputica izgleda kada se u 45. godini uvuče u tange...

Ovog je ljeta Maja Šuput imala puno posla i gaža, ali se ponekad malo i odmarala te pokazala figuru! Danas Maja slavi rođendan, a mi smo odlučili ponoviti galeriju njenih atraktivnih izdanja...
VIDEO Šime Elez preko 24sata uputio čestitku: 'Kakva Franka! Majo, sretan ti rođendan!'
Šime Maji pripremio iznenađenje

VIDEO Šime Elez preko 24sata uputio čestitku: 'Kakva Franka! Majo, sretan ti rođendan!'

Iza 'Gospodina Savršenog' je uzbudljivo ljeto, koje je mahom provodio s Majom Šuput koja sutra slavi rođendan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025