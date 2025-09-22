Nezgoda na setu novog Spider Mana: Tom Holland završio je u bolnici, pao je i udario glavom

Britanski glumac Tom Holland (29) završio je u bolnici nakon ozljede koju je zadobio na snimanju novog filma o Spider-Manu u petak, navodi Daily Mail. Tijekom snimanja scene je navodno pao i udario glavom te ga je vozilo hitne pomoći odvelo u bolnicu zbog sumnje na potres mozga. Snimanje filma bi se trebalo nastaviti za nekoliko tjedana, kada se Holland oporavi.

Glumac se pojavio na humanitarnoj večeri u Londonu u nedjelju, zajedno sa svojom partnericom Zendayom, no navodno je otišao ranije jer se nije osjećao dobro.

Ranije je otkriveno kako je premijera novog nastavka Spider-Mana pomaknuta na 31. srpanj 2026. godine, no Hollandova ozljeda mogla bi utjecati na to te ponovno pomaknuti datum.

Foto: Doug Peters

I Holland i Zendaya su vrlo zauzeti u posljednje vrijeme jer će se oboje naći i u novom filmu Christophera Nolana 'The Odyssey'.