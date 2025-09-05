Zvijezda Spidermana iskreno o dijagnozi ADHD-a i disleksiji: 'Ponekad zna biti zastrašujuće'

Zvijezda filmskog serijala Spider-Man i jedan od najprepoznatljivijih glumaca svoje generacije, Tom Holland, nedavno je po prvi put javno progovorio o svojoj dijagnozi ADHD-a i kako, u kombinaciji s disleksijom, ona utječe na njegovu iznimno uspješnu glumačku karijeru. Poznati 29-godišnji glumac, koji je osvojio srca publike diljem svijeta ulogom Petera Parkera, ali i u filmovima poput Uncharted, otkrio je u iskrenom intervjuu s kakvim se izazovima susreće iza kulisa te koje mu jedinstvene strategije pomažu da ih pretvori u svoju najveću snagu.

Foto: Aude Guerrucci/REUTERS

Iako ga na velikom platnu gledamo kako se s nevjerojatnom lakoćom nosi s najvećim zlikovcima i izvodi akrobacije koje oduzimaju dah, Holland priznaje da mu u stvarnom životu najveće prepreke ponekad stvara vlastiti um. U razgovoru za portal IGN povodom suradnje s tvrtkom LEGO, glumac je prvi put otkrio da ima Poremećaj hiperaktivnosti i deficita pažnje (ADHD), stanje koje, prema medicinskim definicijama, utječe na sposobnost osobe da prati upute, završava zadatke i učinkovito upravlja vremenom.

- Imam ADHD i disleksiju, i ponekad mi je pomalo zastrašujuće kada mi netko da prazno platno. Ponekad se susrećete s takvim izazovima prilikom razvijanja lika - priznao je Holland.

Foto: Doug Peters

Ta metafora "praznog platna" odnosi se na početne, često najstresnije faze rada na novoj ulozi. Za glumca, to je trenutak kada od nule mora izgraditi kompleksnu osobnost, s njezinim motivacijama, strahovima i navikama. Za nekoga s ADHD-om, taj nedostatak strukture može biti paralizirajući. U kombinaciji s disleksijom, koja otežava obradu pisanog jezika i čitanje scenarija, početak novog projekta može se činiti kao nepremostiva planina. Dok je o disleksiji, koja mu je dijagnosticirana u djetinjstvu, govorio i ranije, ovo je bio prvi put da je s javnošću podijelio svoju borbu s ADHD-om.

Upravo je u sklopu kampanje "Never Stop Playing" (Nikad ne prestaj se igrati) s poznatim proizvođačem igračaka LEGO, Holland pronašao savršenu platformu za razgovor o rješenju svojih problema. Naglasio je kako mu upravo "igra" pomaže da prevlada mentalne blokade i potakne kreativnost kada se suoči s tim zastrašujućim "praznim platnom". Za njega, igra nije samo dječja zabava, već moćan kognitivni alat.

Foto: Profimedia

- Bilo koji način na koji možete, kao mlada osoba ili kao odrasla osoba, komunicirati s nečim što vas tjera da budete kreativni i razmišljate izvan okvira, te da radite promjene koje su možda u priručniku s uputama ili možda nisu, samo promiče zdravu kreativnost - objasnio je.

Ovaj pristup, koji se temelji na slobodnom eksperimentiranju, pomaže mu izoštriti improvizacijske vještine i pronaći praktične strategije za nadvladavanje trenutaka sumnje. U kratkom filmu kampanje, Holland i sam preuzima više uloga - od nogometne zvijezde do tehnološkog poduzetnika i znanstveno-fantastičnog junaka, pokazujući kako kreativni pristup može transformirati izazove u prilike. U projektu su mu se pridružila i njegova braća Harry i Sam, što je cijelom iskustvu dalo i osobnu, toplu notu.

- Prada nije bila toliko zainteresirana da angažira Harryja i Sama kao što je bio LEGO - dodao je u šali, referirajući se na svoju ulogu zaštitnog lica za poznati modni brend.

Hollandov put do zvijezda nije bio posut samo laticama. Disleksija mu je dijagnosticirana kada je imao samo sedam godina, a školski dani bili su ispunjeni borbom s čitanjem i pisanjem, posebice s pravopisom, što je i sam potvrdio. Ključnu ulogu u njegovom odrastanju i nošenju s poteškoćama imali su njegovi roditelji, komičar Dominic Holland i fotografkinja Nikki Holland.

Foto: Instagram/

Inspiriran vlastitim obrazovnim poteškoćama, Holland ima ambiciozan "životni cilj" – izgraditi školu u Londonu.

- Želio bih izgraditi školu s najboljim sadržajima koje bilo koja škola u Londonu može ponuditi, ali da bude potpuno besplatna i konkurira bilo kojoj privatnoj školi u zemlji - rekao je u intervjuu za LADbible.

Uskoro ga očekuje novi nastavak Spider-Mana pod nazivom Brand New Day, kao i uloga u filmu The Odyssey Christophera Nolana, a glasine ga uporno povezuju i s ulogom sljedećeg Jamesa Bonda.