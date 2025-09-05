Obavijesti

Show

Komentari 0
TOM HOLLAND OTVORIO DUŠU

Zvijezda Spidermana iskreno o dijagnozi ADHD-a i disleksiji: 'Ponekad zna biti zastrašujuće'

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 3 min
Zvijezda Spidermana iskreno o dijagnozi ADHD-a i disleksiji: 'Ponekad zna biti zastrašujuće'
2
Foto: Profimedia

Poznati 29-godišnji glumac, koji je osvojio srca publike diljem svijeta ulogom Petera Parkera, ali i u filmovima poput Uncharted, otkrio je u iskrenom intervjuu s kakvim se izazovima susreće iza kulisa

Zvijezda filmskog serijala Spider-Man i jedan od najprepoznatljivijih glumaca svoje generacije, Tom Holland, nedavno je po prvi put javno progovorio o svojoj dijagnozi ADHD-a i kako, u kombinaciji s disleksijom, ona utječe na njegovu iznimno uspješnu glumačku karijeru. Poznati 29-godišnji glumac, koji je osvojio srca publike diljem svijeta ulogom Petera Parkera, ali i u filmovima poput Uncharted, otkrio je u iskrenom intervjuu s kakvim se izazovima susreće iza kulisa te koje mu jedinstvene strategije pomažu da ih pretvori u svoju najveću snagu.

29th Annual Critics Choice Awards announce their 2024 winners
Foto: Aude Guerrucci/REUTERS

Iako ga na velikom platnu gledamo kako se s nevjerojatnom lakoćom nosi s najvećim zlikovcima i izvodi akrobacije koje oduzimaju dah, Holland priznaje da mu u stvarnom životu najveće prepreke ponekad stvara vlastiti um. U razgovoru za portal IGN povodom suradnje s tvrtkom LEGO, glumac je prvi put otkrio da ima Poremećaj hiperaktivnosti i deficita pažnje (ADHD), stanje koje, prema medicinskim definicijama, utječe na sposobnost osobe da prati upute, završava zadatke i učinkovito upravlja vremenom.

GLUMAČKI PAR Zendaya i Tom Holland odgodili vjenčanje: Ovo je razlog tome...
Zendaya i Tom Holland odgodili vjenčanje: Ovo je razlog tome...

- Imam ADHD i disleksiju, i ponekad mi je pomalo zastrašujuće kada mi netko da prazno platno. Ponekad se susrećete s takvim izazovima prilikom razvijanja lika - priznao je Holland.

Spider-Man No Way Home Photocall - London
Foto: Doug Peters

Ta metafora "praznog platna" odnosi se na početne, često najstresnije faze rada na novoj ulozi. Za glumca, to je trenutak kada od nule mora izgraditi kompleksnu osobnost, s njezinim motivacijama, strahovima i navikama. Za nekoga s ADHD-om, taj nedostatak strukture može biti paralizirajući. U kombinaciji s disleksijom, koja otežava obradu pisanog jezika i čitanje scenarija, početak novog projekta može se činiti kao nepremostiva planina. Dok je o disleksiji, koja mu je dijagnosticirana u djetinjstvu, govorio i ranije, ovo je bio prvi put da je s javnošću podijelio svoju borbu s ADHD-om.

ROMANTIČNA PROSIDBA Stručnjakinje otkrile: Zaručnički prsten koji je Zendaya dobila vrijedi oko pola milijuna dolara
Stručnjakinje otkrile: Zaručnički prsten koji je Zendaya dobila vrijedi oko pola milijuna dolara

Upravo je u sklopu kampanje "Never Stop Playing" (Nikad ne prestaj se igrati) s poznatim proizvođačem igračaka LEGO, Holland pronašao savršenu platformu za razgovor o rješenju svojih problema. Naglasio je kako mu upravo "igra" pomaže da prevlada mentalne blokade i potakne kreativnost kada se suoči s tim zastrašujućim "praznim platnom". Za njega, igra nije samo dječja zabava, već moćan kognitivni alat.

Tom Holland Films Spider-Man In Glasgow, Reveals New Suit On Set - 03 Aug 2025
Foto: Profimedia

- Bilo koji način na koji možete, kao mlada osoba ili kao odrasla osoba, komunicirati s nečim što vas tjera da budete kreativni i razmišljate izvan okvira, te da radite promjene koje su možda u priručniku s uputama ili možda nisu, samo promiče zdravu kreativnost - objasnio je.

Ovaj pristup, koji se temelji na slobodnom eksperimentiranju, pomaže mu izoštriti improvizacijske vještine i pronaći praktične strategije za nadvladavanje trenutaka sumnje. U kratkom filmu kampanje, Holland i sam preuzima više uloga - od nogometne zvijezde do tehnološkog poduzetnika i znanstveno-fantastičnog junaka, pokazujući kako kreativni pristup može transformirati izazove u prilike. U projektu su mu se pridružila i njegova braća Harry i Sam, što je cijelom iskustvu dalo i osobnu, toplu notu.

TVRDE IZVORI Istina je! Zendaya i Tom Holland su se zaručili na sam Božić...
Istina je! Zendaya i Tom Holland su se zaručili na sam Božić...

- Prada nije bila toliko zainteresirana da angažira Harryja i Sama kao što je bio LEGO - dodao je u šali, referirajući se na svoju ulogu zaštitnog lica za poznati modni brend.

Hollandov put do zvijezda nije bio posut samo laticama. Disleksija mu je dijagnosticirana kada je imao samo sedam godina, a školski dani bili su ispunjeni borbom s čitanjem i pisanjem, posebice s pravopisom, što je i sam potvrdio. Ključnu ulogu u njegovom odrastanju i nošenju s poteškoćama imali su njegovi roditelji, komičar Dominic Holland i fotografkinja Nikki Holland.

Foto: Instagram/

Inspiriran vlastitim obrazovnim poteškoćama, Holland ima ambiciozan "životni cilj" – izgraditi školu u Londonu.

- Želio bih izgraditi školu s najboljim sadržajima koje bilo koja škola u Londonu može ponuditi, ali da bude potpuno besplatna i konkurira bilo kojoj privatnoj školi u zemlji - rekao je u intervjuu za LADbible.

Uskoro ga očekuje novi nastavak Spider-Mana pod nazivom Brand New Day, kao i uloga u filmu The Odyssey Christophera Nolana, a glasine ga uporno povezuju i s ulogom sljedećeg Jamesa Bonda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Šuška se da su u vezi, a Alen Vitasović i Katarina Peović nam otkrili detalje svojih druženja
'TAJNA VEZE'

Šuška se da su u vezi, a Alen Vitasović i Katarina Peović nam otkrili detalje svojih druženja

Zbog zajedničkih druženja mnogi su se počeli pitati je li možda na pomolu nova, velika ljubav? Za komentar smo upitali Katarinu i Vitasovića
FOTO Angelinu Jolie nikada nisu uhvatili u tangama, ali s ovim izdanjem je šokirala sve...
ŠOKANTNA TRANSFORMACIJA

FOTO Angelinu Jolie nikada nisu uhvatili u tangama, ali s ovim izdanjem je šokirala sve...

Glumica je ovih dana snimljena na londonskim ulicama u izdanju kakvo rijetko viđamo
FOTO Freddie Mercury prodavao je odjeću, obožavao je pjevati gol, a s AIDS-om se hrabro nosio
DANAS BI NAPUNIO 79 GODINA

FOTO Freddie Mercury prodavao je odjeću, obožavao je pjevati gol, a s AIDS-om se hrabro nosio

Freddie je preminuo u dobi od 45 godina od posljedica AIDS-a, a nakon smrti stekao je kultni status. Buntovni stil života, poroci, mijenjanje partnera promijenili su mu život iz korijena

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025