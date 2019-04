Ni hladnoća joj ne smeta: Nives vježbala jogu u bodiju na terasi

Nives Celzijus (37) i njezin partner Mateo Cvenić prošle nedjelje napustili su show 'Ples sa zvijezdama', a već tjedan dana nakon ona je našla novu zanimaciju vikendom. Umjesto vježbanja koreografije i pripremanja za emisiju cijelu nedjelju, Nives je sjela na terasu i vježbala jogu.

Foto: Instagram

Iako vani ne prži sunce već je prohladno, to nije spriječilo Nives da se skine u bodi i takva vježba. Kao i uvijek, dobila je mnoštvo komentara vjernih obožavatelja.

- Blago tvojim susjedima. Koja ti je adresa? - upitao ju je znatiželjni fan.

Foto: Instagram

Bilo je i onih koji su komplimenata prešli na izjavljivanje ljubavi.

- Zaljubljen sam u tebe i htio bih te jednog dana samo dodirnuti da se uvjerim da si stvarna jer ti meni izgledaš kao san - piše u komentaru ispod fotografije.

Foto: Instagram

Čim su vidjeli Nivesino poziranje, mnogi obožavatelji poželjeli su vježbati s njom.

Foto: Instagram

Nives i Mateo napustili su natjecanje nakon što su otplesali cha-cha-cha na pjesmu 'All We Got' iz filma Great Gatsby. Žiri nije bio oduševljen njihovim nastupom pa su za ples dobili dvije četvrtice i dvije petice. Prije samog nastupa Nives je dala do znanja kako ima tremu i 'umire od straha'. Nisu ih spasili ni pozivi gledatelja pa su završili na začelju ljestvice.