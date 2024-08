Ni jak pljusak nije je zaustavio: Adele oduševila u Münchenu, a cipele zamijenila tenisicama...

Britanska pjevačica Adele (36) cijeli mjesec ima zakazane koncerte u posebno izgrađenoj areni u Münchenu kapaciteta 80.000 ljudi. Prije sinoćnjeg nastupa, njezin tim oglasio se na Instagramu gdje su ljude upozorili na vremenske (ne)prilike, a prognoze su se ostvarile pa se jak pljusak spustio na nju tijekom samog koncerta.

- Ako kiša prestane padati tijekom 'Set Fire to the Rain' bit ću je**no bijesna - našalila se sa svojom publikom.

Pjevačica je poznata po posebnoj interakciji s publikom, a često joj se omakne i poneka psovka. Snimke s X-a (bivšeg Twittera) pokazuju kako se pljusak spustio na pjevačicu prije same sredine koncerta, točnije tijekom izvedbe pjesme 'Oh My God'.

Pjevačica je brzo zamijenila svoje elegantne cipele s tenisicama zbog jake kiše, a i tom se prilikom našalila.

- Moj dragi će biti jako sretan kada vidi što radim. 'Dragi, pogledaj ovo, nosim New Balanseice na jeb**oj pozornici ispred 80 tisuća ljudi, apsolutno ludo - kroz smijeh govorila je Adele.

Podsjetimo, pjevačica održava koncerte u Münchenu cijeli mjesec, po dva svaki tjedan.

Zbog toga je izgrađena i posebna Adele Arena. Osim samog amfiteatra gdje se održavaju njeni koncerti, posjetitelji mogu uživati u 'Adele Worldu' prije i poslije koncerta, a tu je i replika 'Good Shina', puba u Kilburnu gdje je Adele imala gaže na samom početku svoje karijere.

The Brit Awards 2022 - Arrivals - London | Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION/PIXSELL

Oduševila je sve obožavatelje kada je na drugom koncertu u Münchenu zaustavila koncert kako bi na velikom ekranu prenosila polufinale i finale utrke na 100 metara za žene na Olimpijskim igrama koje su se održale u Parizu.