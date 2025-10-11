Obavijesti

Show

Komentari 1
KOLUMNA: DAVOR LUGARIĆ PLUS+

Nick Cave i Sting dokaz su da ipak nismo baš na marginama

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 1 min
Nick Cave i Sting dokaz su da ipak nismo baš na marginama
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Vijesti su, “one za život važne”, već dugo, predugo uglavnom crne i deprimirajuće. Tako je kad se gleda u svijet, gdje se i dalje vode ratovi, a tako je i kad pogledamo u svoje dvorište...

Od onih tužnih i sramotnih o visini mirovina i standardu pa do onih za koje mislite da se netko šali sa svima nama, da je netko uključio “mode” Monty Python, pa bivši ministar traži posao u zdravstvu, iako mu moral i etiku, što je vrlo važno u tom poslu, ne idu osobito na ruku, pa do onoga gdje se prebjezi iz stranke u stranku nemušto pravdaju o istinitosti stanovitih fotografija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Kerumova Fani postala je doktorica znanosti, a evo kako se mijenjala kroz godine...
DANAS JE IMALA PROMOCIJU

FOTO Kerumova Fani postala je doktorica znanosti, a evo kako se mijenjala kroz godine...

Kerum se na društvenim mrežama pohvalio i zajedničkim fotografijama, dok je u opisu zahvalio svima. Inače, Fani je obranila doktorat u svibnju
Hladno vam je? Ne brinite, Lille je u gaćicama i grudnjaku ozbiljno podignula temperaturu
KOD NJE JE UVIJEK +30

Hladno vam je? Ne brinite, Lille je u gaćicama i grudnjaku ozbiljno podignula temperaturu

Lidija Bačić još je jednom zagrijala društvene mreže fotkom u donjem rublju, a komplimenti stižu sa svih strana svijeta
VIDEO Otvoren je Oktobeerfest u Zagrebu: 'Uz odlično pivo i društvo je najbolja zabava'
GASTRONOMSKA MANIFESTACIJA

VIDEO Otvoren je Oktobeerfest u Zagrebu: 'Uz odlično pivo i društvo je najbolja zabava'

Cilj manifestacije je povezati kulturu piva, gastronomiju i dobru zabavu, ali i stvoriti novu jesensku tradiciju u Zagrebu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025