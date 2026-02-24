Nick Reiner tvrdi da nije kriv za ubojstvo roditelja: Brat i sestra mu više ne plaćaju odvjetnika

Brat i sestra Nicka Reinera (32) više ne financiraju njegovu obranu dok se on suočava s optužbama za ubojstvo svojih roditelja, redatelja Roba Reinera i njegove supruge Michele. On se u ponedjeljak na Višem sudu okruga Los Angeles izjasnio da nije kriv za ubojstvo roditelja nožem u njihovom domu u Brentwoodu vrijednom 13,5 milijuna dolara, koje se dogodilo 14. prosinca. Uhićen je samo nekoliko sati nakon zločina i od tada ga drže u pritvoru bez mogućnosti jamčevine.

Kako slučaj napreduje, a tužitelji potvrđuju da ispunjava uvjete za smrtnu kaznu, njegova pravna obrana sada je u rukama javne braniteljice koju mu je dodijelio sud. Portal TMZ, pozivajući se na izvore bliske Romy i Jakeu Reineru, izvijestio je da ne postoji plan angažiranja drugog privatnog odvjetnika za kaznenu obranu.

Isti je medij prethodno naveo da je ugledni odvjetnik Alan Jackson bio angažiran nedugo nakon ubojstava, ali se kasnije povukao iz slučaja. Iako se isprva činilo da je imenovanje javne braniteljice prošlog mjeseca privremena mjera, u ponedjeljak se u sudnici pojavila zamjenica javnog branitelja Kimberly Greene i u Nickovo ime izjavila da se ne osjeća krivim.

Jedan izvor rekao je za TMZ: 'Nickova obrana je Nickova obrana. Oni nisu uključeni'.

Okružni tužitelj okruga Los Angeles, Nathan Hochman, potvrdio je da je smrtna kazna i dalje opcija za Nicka. Ubrzo nakon trominutnog saslušanja, Hochman se obratio novinarima ispred zgrade suda u centru Los Angelesa.

​- Slučaj je na dobrom putu. Većinu dokaza dostavili smo obrani i sada čekamo izvješće mrtvozornika. Ono će biti dostavljeno Uredu okružnog tužitelja, a mi ćemo osigurati da bude proslijeđeno i obrani. Ovaj slučaj je slučaj za koji se može tražiti smrtna kazna. U tom smislu, proces u kojem odlučujemo treba li tražiti smrtnu kaznu shvaćamo izuzetno ozbiljno. To prolazi kroz vrlo rigorozan proces. Razmotrit ćemo sve olakotne i otegotne okolnosti, a pozvali smo i obranu da nam predstavi, kako pismeno tako i usmeno, sve argumente koje bi željeli iznijeti u vezi s odlukom o traženju ili netraženju smrtne kazne. Dakle, to je proces koji je u tijeku - rekao je. Nick bi se ponovno trebao pojaviti na sudu 29. travnja.

Tijekom pojavljivanja na sudu u ponedjeljak, Nick Reiner izgledao je ispijeno i upalih očiju dok je sjedio pogrbljen u smeđoj zatvorskoj odjeći. To je bio prvi put da je viđen u pritvoru, a kako piše Daily Mail, tiho je prošaptao "Da" kada su ga pitali razumije li tijek postupka. Glava mu je bila obrijana dok je gledao u prepunu sudnicu, kao da traži nekoga poznatog.