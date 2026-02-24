Obavijesti

Show

Komentari 1
POJAVIO SE NA SUDU

Nick Reiner tvrdi da nije kriv za ubojstvo roditelja: Brat i sestra mu više ne plaćaju odvjetnika

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Nick Reiner tvrdi da nije kriv za ubojstvo roditelja: Brat i sestra mu više ne plaćaju odvjetnika
8
Foto: CHRIS TORRES

Ranije je obitelj Nicka Reinera angažirala uglednog odvjetnika Alana Jacksona, no on se kasnije povukao iz slučaja. U ponedjeljak se uz Nicka pojavila zamjenica javnog branitelja...

Admiral

Brat i sestra Nicka Reinera (32) više ne financiraju njegovu obranu dok se on suočava s optužbama za ubojstvo svojih roditelja, redatelja Roba Reinera i njegove supruge Michele. On se u ponedjeljak na Višem sudu okruga Los Angeles izjasnio da nije kriv za ubojstvo roditelja nožem u njihovom domu u Brentwoodu vrijednom 13,5 milijuna dolara, koje se dogodilo 14. prosinca. Uhićen je samo nekoliko sati nakon zločina i od tada ga drže u pritvoru bez mogućnosti jamčevine.

POGLEDAJTE VIDEO: 

Pokretanje videa...

Sin redatelja Roba Reinera pojavio se na sudu zbog optužbi za ubojstvo roditelja 04:36
Sin redatelja Roba Reinera pojavio se na sudu zbog optužbi za ubojstvo roditelja | Video: 24sata/Reuters

Kako slučaj napreduje, a tužitelji potvrđuju da ispunjava uvjete za smrtnu kaznu, njegova pravna obrana sada je u rukama javne braniteljice koju mu je dodijelio sud. Portal TMZ, pozivajući se na izvore bliske Romy i Jakeu Reineru, izvijestio je da ne postoji plan angažiranja drugog privatnog odvjetnika za kaznenu obranu.

POZADINA UBOJSTVA Nick Reiner je zbog mentalnog zdravlja bio na promatranju
Nick Reiner je zbog mentalnog zdravlja bio na promatranju

Isti je medij prethodno naveo da je ugledni odvjetnik Alan Jackson bio angažiran nedugo nakon ubojstava, ali se kasnije povukao iz slučaja. Iako se isprva činilo da je imenovanje javne braniteljice prošlog mjeseca privremena mjera, u ponedjeljak se u sudnici pojavila zamjenica javnog branitelja Kimberly Greene i u Nickovo ime izjavila da se ne osjeća krivim.

Nick Reiner arraignment for the killing of his parent
Foto: CHRIS TORRES

Jedan izvor rekao je za TMZ: 'Nickova obrana je Nickova obrana. Oni nisu uključeni'. 

Okružni tužitelj okruga Los Angeles, Nathan Hochman, potvrdio je da je smrtna kazna i dalje opcija za Nicka. Ubrzo nakon trominutnog saslušanja, Hochman se obratio novinarima ispred zgrade suda u centru Los Angelesa.

IZA REŠETAKA Sin Roba Reinera u strogoj izolaciji: Evo kako izgleda jedan dan Nicka Reinera u zatvoru
Sin Roba Reinera u strogoj izolaciji: Evo kako izgleda jedan dan Nicka Reinera u zatvoru

​- Slučaj je na dobrom putu. Većinu dokaza dostavili smo obrani i sada čekamo izvješće mrtvozornika. Ono će biti dostavljeno Uredu okružnog tužitelja, a mi ćemo osigurati da bude proslijeđeno i obrani. Ovaj slučaj je slučaj za koji se može tražiti smrtna kazna. U tom smislu, proces u kojem odlučujemo treba li tražiti smrtnu kaznu shvaćamo izuzetno ozbiljno. To prolazi kroz vrlo rigorozan proces. Razmotrit ćemo sve olakotne i otegotne okolnosti, a pozvali smo i obranu da nam predstavi, kako pismeno tako i usmeno, sve argumente koje bi željeli iznijeti u vezi s odlukom o traženju ili netraženju smrtne kazne. Dakle, to je proces koji je u tijeku - rekao je. Nick bi se ponovno trebao pojaviti na sudu 29. travnja.

Nick Reiner arraignment for the killing of his parent
Foto: CHRIS TORRES

Tijekom pojavljivanja na sudu u ponedjeljak, Nick Reiner izgledao je ispijeno i upalih očiju dok je sjedio pogrbljen u smeđoj zatvorskoj odjeći. To je bio prvi put da je viđen u pritvoru, a kako piše Daily Mail, tiho je prošaptao "Da" kada su ga pitali razumije li tijek postupka. Glava mu je bila obrijana dok je gledao u prepunu sudnicu, kao da traži nekoga poznatog.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Nevjerojatno! Evo u čemu je Saša Kopljar vodio Dnevnik
NASMIJAO SVE

Nevjerojatno! Evo u čemu je Saša Kopljar vodio Dnevnik

Na fotki je u sakou, košulji i kravati. No donji dio kombinacije čini ono što gledatelji na malim ekranima ne vide. Zahvalio je dizajneru koji mu pomaže oko odjeće
FOTO Ivana Knoll se utegnula u prozirni bodi i pokazala grudi
NAJAVILA NASTUPE

FOTO Ivana Knoll se utegnula u prozirni bodi i pokazala grudi

Najpoznatija hrvatska navijačica se posljednjih mjeseci sve ozbiljnije posvetila glazbi i DJ karijeri. Nastupala je u Madison Square Gardenu, a objavila je kako niže nove nastupe...
Sjećate li se Barbare Šegetin? Bila je u Big Brotheru s Ervinom i Steffani, evo kako sad izgleda
OBJAVILA SEKSI FOTKE

Sjećate li se Barbare Šegetin? Bila je u Big Brotheru s Ervinom i Steffani, evo kako sad izgleda

Riječka manekenka Barbara Šegetin ušla je u Big Brother kuću u regionalnoj verziji showa 2015. godine, sa svojom sestrom Tinom. Evo kako ona sada izgleda

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026