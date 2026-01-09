Obavijesti

IZA REŠETAKA

Sin Roba Reinera u strogoj izolaciji: Evo kako izgleda jedan dan Nicka Reinera u zatvoru

Foto: Aude Guerrucci

Nick Reiner, optužen za ubojstvo roditelja, nalazi se u posebno nadziranoj psihijatrijskoj jedinici zatvora u Los Angelesu, gdje dane provodi sam, pod stalnim liječničkim i sigurnosnim nadzorom

Nick Reiner (32), sin slavnog glumca i redatelja Roba Reinera i fotografkinje i producentice Michele Singer Reiner, i dalje se nalazi u pritvoru u zatvoru Twin Towers Correctional Facility u središtu Los Angelesa. Tereti ga se za dva kaznena djela ubojstva prvog stupnja, uz otegotnu okolnost uporabe noža.

Kako piše People, prema izvorima iz Ureda šerifa okruga Los Angeles, Reiner je od uhićenja 15. prosinca smješten u visoko nadziranoj psihijatrijskoj jedinici unutar Towera 2. Ondje boravi potpuno sam u ćeliji, bez kontakta s drugim zatvorenicima. Razlog takvog režima, navode izvori, ozbiljni su problemi s mentalnim zdravljem – liječnici su utvrdili da Reiner ima mentalni poremećaj.

Los Angeles Premiere of ''Spinal Tap II: The End Continues'' at The Egyptian Theatre in Los Angeles
Foto: Aude Guerrucci/REUTERS

Njegova svakodnevica strogo je strukturirana: tri obroka dnevno jede u ćeliji, pod nadzorom, a kretanje mu je ograničeno isključivo na nužne odlaske na sud ili liječničke procjene. Iako više nije pod mjerama sprječavanja samoozljeđivanja, i dalje je pod stalnim nadzorom – provjerava ga se svakih 15 minuta, a redovito ga evaluiraju psihijatri zatvorske ustanove.

Jedina značajnija promjena rutine dogodila se 7. siječnja, na dan ročišta. Tada je rano ujutro istuširan, presvučen u zatvorsku odjeću i prevezen na sud, gdje se nije izjasnio o krivnji. Tijekom tog ročišta njegov tadašnji odvjetnik Alan Jackson povukao se iz slučaja, navodeći okolnosti izvan svoje kontrole. Obranu je potom preuzeo Ured javnog branitelja okruga Los Angeles.

Iako je Jackson javno izjavio da njegov klijent "nije kriv za ubojstvo", državni odvjetnik Nathan Hochman poručio je kako je uvjeren da će porota osuditi Reinera za, kako je rekao, "brutalno ubojstvo roditelja".

Slučaj dodatno opterećuje Reinerova duga povijest borbe s ovisnošću i mentalnim bolestima. Prema ranijim izvještajima američkih medija, liječio se od shizofrenije i primao terapiju prije smrti roditelja. Sam je u prošlosti javno govorio o godinama provedenima u ovisnosti, beskućništvu i rehabilitacijama, kao i o nasilnim ispadima povezanima s drogama.

FILE PHOTO: Honoree Rob Reiner arrives with his wife Michele, and children at the 41st Annual Chaplin Award Gala in New York
Foto: LUCAS JACKSON/REUTERS

Ako bude proglašen krivim, Nicku Reineru prijeti doživotni zatvor bez mogućnosti uvjetnog otpusta. Smrtna kazna trenutačno je malo vjerojatna zbog moratorija na pogubljenja u Kaliforniji.

Obitelj Reiner zasad se ne oglašava o detaljima postupka, ističući da ima povjerenja u pravosudni sustav. Njegov brat i sestra ranije su poručili kako mole javnost za privatnost i suosjećanje, naglašavajući da žele da se njihovi roditelji pamte po životima i ljubavi koju su davali, a ne po tragediji koja je uslijedila.

