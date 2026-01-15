Obavijesti

POZADINA UBOJSTVA

Nick Reiner je zbog mentalnog zdravlja bio na promatranju

Piše Zrinka Medak Radić,
Foto: Aude Guerrucci

Novootkriveni dokumenti otkrivaju pozadinu slučaja u kojem je 32-godišnji Nick Reiner optužen za ubojstvo svojih roditelja, a ukazuju na dugogodišnje probleme s mentalnim zdravljem i ovisnošću

Nick Reiner, 32-godišnji sin Roba i Michele Reiner, bio je stavljen pod skrbništvo zbog mentalnog zdravlja nekoliko godina prije nego što su njegovi roditelji pronađeni mrtvi u svom domu u Los Angelesu. Prema pisanju New York Timesa, Reiner je bio pod skrbništvom od 2020. do 2021. godine.

Za Reinerova skrbnika tada je imenovan licencirani povjerenik Steven Baer, koji je izjavio da je mentalna bolest "epidemija koja je uvelike pogrešno shvaćena" te da je cijeli slučaj "užasna tragedija".

Podsjetimo, Rob Reiner (78) i njegova supruga Michele (70) pronađeni su mrtvi 14. prosinca u obiteljskoj kući. Nick Reiner uhićen je iste večeri i optužen po dvije točke za ubojstvo prvog stupnja u vezi s njihovom smrću.

Los Angeles Premiere of ''Spinal Tap II: The End Continues'' at The Egyptian Theatre in Los Angeles
Foto: Aude Guerrucci/REUTERS

Na sudu se prvi put pojavio 17. prosinca, kada je njegov tadašnji odvjetnik Alan Jackson odbio u njegovo ime iznijeti priznanje. Na kasnijem ročištu, održanom 7. siječnja, Jackson je objavio da se povlači iz slučaja te da će Reinera dalje zastupati odvjetnici po službenoj dužnosti. Ured javnog branitelja okruga Los Angeles nije želio komentirati navode o ranijem skrbništvu.

Obitelj Reiner oglasila se kratkom izjavom u kojoj navodi da ima „potpuno povjerenje u pravni proces“ te da neće davati dodatne komentare o sudskom postupku.

Nakon uhićenja, Nick Reiner privremeno je bio smješten pod pojačani nadzor zbog opasnosti od samoubojstva, u posebnoj jedinici za mentalno zdravlje zatvorskog kompleksa Twin Towers u središtu Los Angelesa.

Reiner je i ranije javno govorio o svojim problemima. U intervjuima od prije desetak godina, tijekom promocije poluautobiografskog filma "Being Charlie", otvoreno je priznao da se od tinejdžerskih godina borio s teškom ovisnošću o drogama te da je do 22. godine više od 18 puta bio na rehabilitaciji.

2018 White House Correspondents Dinner Arrivals
Foto: Ron Sachs

Izvor blizak obitelji ranije je izjavio kako su Reineri bili „iznimno povezana obitelj“ koja je „sve radila zajedno“, ali da unatoč brojnim pokušajima nikada nisu uspjeli pomoći sinu da postigne stabilnost. 

O tragediji su se oglasili i Nickova braća i sestre, Jake (34) i Romy (28), koji su u izjavi od 17. prosinca govorili o „užasnom i razornom gubitku naših roditelja“. „Riječi ne mogu opisati nezamislivu bol koju osjećamo svakoga dana“, poručili su, dodavši da im roditelji „nisu bili samo majka i otac, već i najbolji prijatelji“.

