Komentari 0
Nick Reiner uzimao je lijekove za shizofreniju prije ubojstva

Piše Nadia Reškovac,
Čitanje članka: 2 min
Nick Reiner uzimao je lijekove za shizofreniju prije ubojstva
Foto: Aude Guerrucci

Sin slavnog redatelja Roba Reinera, Nick Reiner, navodno je bio na terapiji za shizofreniju prije nego što su njegovi roditelji brutalno ubijeni u svom domu u Los Angeles

Nick Reiner optužen je za brutalno ubojstvo Roba Reinera i supruge Michele. Nick Reiner, sin slavnog holivudskog redatelja Roba Reinera, navodno je godinama bio liječen od shizofrenije i uzimao propisanu terapiju prije nego što su njegovi roditelji brutalno ubijeni.

Sin redatelja Roba Reinera pojavio se na sudu zbog optužbi za ubojstvo roditelja 04:36
Sin redatelja Roba Reinera pojavio se na sudu zbog optužbi za ubojstvo roditelja | Video: 24sata/Reuters

Nicka se tereti za dva ubojstva prvog stupnja nakon što su Rob Reiner i njegova supruga Michele Singer Reiner pronađeni mrtvi u svojem domu u Los Angelesu.

Filmmaker Rob Reiner and his wife found dead in their home in Los Angeles
Foto: DANIEL COLE/REUTERS

Kako navode Los Angeles Times i KNBC, pozivajući se na izvore bliske istrazi, Nick je imao dijagnozu shizofrenije i bio je pod liječničkim nadzorom. Prema NBC Newsu, Nicku je shizofrenija dijagnosticirana još prije nekoliko godina te je redovito uzimao lijekove. Portal TMZ prvi je objavio da je Nick u trenutku ubojstava bio na terapiji za tešku mentalnu bolest.

UŽAS KOJI JE POTRESAO HOLLYWOOD Prijatelj Roba Reinera: 'Mislim da bi on i Michele htjeli da ljudi imaju empatije prema Nicku...'
Prijatelj Roba Reinera: 'Mislim da bi on i Michele htjeli da ljudi imaju empatije prema Nicku...'

Ubojstvo se dogodilo u ranim jutarnjim satima nedjelje, 14. prosinca, u obiteljskoj kući Reinera, potvrdio je Ured državnog odvjetnika okruga Los Angeles. Prema pisanju New York Timesa, tijelo oca pronašla je kći Romy, nakon što maserka nije mogla stupiti u kontakt s roditeljima i digla uzbunu. Romy je, navodno u šoku, pobjegla iz kuće ne znajući da je i majka već bila smrtno izbodena, što joj je kasnije rekao bolničar.

Los Angeles: Održana dodjela nagrada Glsen Respect
Foto:

Nick Reiner uhićen je nekoliko sati kasnije u blizini Sveučilišta Južne Kalifornije (USC). Trenutačno se nalazi u pritvoru bez mogućnosti jamčevine. Na kratkom pojavljivanju pred sudom 17. prosinca odrekao se prava na brzo saslušanje i još nije iznio obranu. Svjedoci navode da je Nick na sudu sjedio iza stakla, u lisicama i u plavoj zaštitnoj, anti-suicidalnoj odjeći, prenosi People.

Nick Reiner makes his first court appearance on murder charges for the killing of his parents Rob and Michele Reiner
Foto: MONA EDWARDS/REUTERS

Više izvora izjavilo je za People da su Rob i Nick imali 'vrlo glasnu svađu' na zabavi kod Conana O’Briena, samo nekoliko sati prije navodnog ubojstva.

- Nick je sve uznemirio. Ponašao se čudno, bio je izvan kontrole i stalno je pitao ljude jesu li poznati - rekao je jedan izvor.

NAKON UHIĆENJA Strani mediji tvrde: U zatvoru Nicka Reinera pojačano prate i ima posebnu zaštitnu odjeću
Strani mediji tvrde: U zatvoru Nicka Reinera pojačano prate i ima posebnu zaštitnu odjeću

Rob Reiner i Michele Singer Reiner bili su u braku od 1989. godine, a upoznali su se dok je Reiner režirao hit-film 'Kad je Harry sreo Sally'. Zajedno su imali troje djece - Jakea, Romy i Nicka. Rob je također posvojio kćer Tracy iz prvog braka s redateljicom Penny Marshall.

Los Angeles Premiere of ''Spinal Tap II: The End Continues'' at The Egyptian Theatre in Los Angeles
Foto: Aude Guerrucci/REUTERS

Reiner je jedan od najpoznatijih holivudskih autora, redatelj klasika poput 'Princeze nevjeste' i 'Stand by Me', te zvijezda legendarne serije 'All in the Family.'

Istraga o ovom potresnom slučaju i dalje traje.

