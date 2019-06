Nicki Minaj popljuvala Cyrus: 'Ti si jedna izgubljena kokoš...'

Čine se kako 'verbalna' borba između Nicki Minaj (36) i Miley Cyrus (26) ne jenjava. Prošli mjesec Cyrus je izbacila pjesmu 'Cattitude' čije riječi idu 'Volim te Nicki, ali slušam Cardi', no kasnije je objasnila kako su obje reperice odlične.

- Mislim da obje dobivaju krunu. Ne moraju dijeliti. Ne moraju je slomiti na pola. Nema razloga za borbu zbog toga. Obje su kraljice - objasnila je Cyrus. Ipak, reperica joj nije ostala dužna. Nicki je nedugo poslije pokrenula radio emisiju 'Queen Radio', a u novoj epizodi otvoreno je rekla što misli o Miley.

Foto: Instagram

- Izgubljene kokoši nikada ne mogu govoriti o kraljicama. Uvrijedila me u jednom članku bez razloga - izjavila je reperica. Bilo je to još 2015. godine kad je Cyrus u intervjuu za 'New York Times' prokomentirala reakciju Nicki Minaj na to što je pjevačica Taylor Swift (29) osvojila MTV VMA nagradu.

- Nije mi jasno zašto je to okrenula na sebe? Ne želim zvučati bezobrazno, ali rasa sigurno nije razlog zbog kojeg nije osvojila nagradu - komentirala je Cyrus, a od tad su dvije glazbenice u svađi.

Foto: Instagram

- Činjenica da se osjeća uzrujano zbog toga što smatram da su žene crne rase zakinute.. to je suludo. Ako želiš uživati ​​u našoj kulturi i našem životnom stilu, poveži se s nama, pleši s nama, zabavi se s nama, razgovaraj s nama. Tako ćeš znati što nas muči i što smatramo nepravedno - rekla je Minaj.