Nicola Peltz objavila romantični video: 'Volim te Brooklyn'

Nicola Peltz javno je iskazala ljubav suprugu Brooklynu Beckhamu svega nekoliko sati nakon što se njegova obitelj pojavila na važnom modnom događaju u Parizu bez njega. Na TikToku je objavila romantičnu video montažu ispunjenu zajedničkim trenucima i prizorima njihove svakodnevice.

Foto: TikTok

U videu, koji prati pjesma Yellow grupe Coldplay, 31-godišnja Peltz i 26-godišnji Beckham prikazani su tijekom romantičnih večera, nazdravljanja vinom, poljubaca i opuštenih trenutaka sa svojim psom. Snimka završava zagrljajem, a Nicola je u opisu kratko napisala: “Volim te Brooklyn Beckham”.

Objava je uslijedila nedugo nakon što su se članovi obitelji Beckham, Victoria i David te djeca Romeo, Cruz i Harper, pojavili na reviji visoke mode za proljeće/ljeto 2026. u sklopu Pariškog tjedna mode. Romeu i Cruzu pridružile su se i njihove partnerice, Kim Turnbull i Jackie Apostel, dok Brooklyn nije bio prisutan.

Foto: Instagram/Victoria Beckham

Osim toga, Victoria Beckham odlikovana je u Parizu titulom Viteza Reda umjetnosti i književnosti, jednim od najviših francuskih priznanja za doprinos kulturi, a uz nju su na svečanosti bili svi članovi obitelji, izuzev Brooklyna. Bivša članica Spice Girls i uspješna dizajnerica u govoru je zahvalila obitelji, posebno djeci, istaknuvši da su “uvijek vjerovali u njezinu viziju”.