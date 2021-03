Supruga i ja upoznali smo se preko poznatog engleskog plesnog učitelja Richarda Portera koji nas je spojio kao plesni par. Zapravo, spojio je našu ljubav i isti osjećaj koji imamo prema plesu, rekao je za 24sata plesač Nicolas Quesnoit (43).

Sa suprugom Ksenijom (45) u braku je 14 godina, ali su u vezi 18 godina. Ples, kako kaže Nicolas, zbližava i spaja ljude te da su on i Ksenija živi primjer toga.

POGLEDAJTE VIDEO: Nicolas Quesnoit u 24 pitanja

Njihova ljubav nije se dogodila na prvi pogled. Zajedno su počeli profesionalno plesati, a nakon godinu dana su se dobro zbližili i zaljubili jedno u drugo.

- Prvi susret na zagrebačkom tadašnjem aerodromu 'Pleso' bio je ipak poseban trenutak našeg života… Jedno drugome se uopće nismo svidjeli na prvi dojam. Bilo je smiješno jer je Ksenija očekivala zgodnog, visokog i markantnog Francuza no, pojavio se mali Francuz s velikim nosom, sav pocrvenio od stresa i iščekivanja. S druge strane ja sam si vizualizirao pravu tamnoputu latino figuru u visokim petama, no, dočekala me 'djevojčica' u trapericama, sa širokom košuljom i kickersicama, cipelama za djecu. No, vrlo znakovito je da smo oboje čuli neku unutrašnju poruku, 'glas - ispričao nam je Nicolas.

Kod Ksenije ga je privuklo puno toga. Osvojila ga je kao odlična plesačica sa skladnom figurom, a potom je primijetio da je vrlo pametna, sposobna, pravedna i brižna.

- Najljepša dušica koju sam upoznao u svom životu - kaže plesač. Par se zaručio na Badnjak 2003. godine, a četiri godine poslije stali su pred oltar u Crkvi sv. Marka na zagrebačkom Gornjem gradu. Skupa imaju sina.

Za skladan i sretan brak bitno je, kaže, dobro komunicirati, zdravo se svađati, znati se ispričati i oprostiti te ne odustati kada naiđe prvi problem.

Nicolas je puno država svijeta proputovao zbog plesne karijere, ali odlučio je živjeti u Hrvatskoj. Bio je u Moskvi, Sankt Petersburgu, Stockholmu, Bruxellesu, Nici, Parizu, Milanu, a boravio je i u dalekoj Americi - Miamiju, Las Vegasu, Los Angelesu, Palm Springsu, Kaliforniji, Arizoni...

- Prije braka s Ksenijom sam živio u Engleskoj četiri godine, a zajedno smo gotovo pola godine bili u Londonu radi plesnog školovanja i natjecanja. Kasnije smo živjeli godinu dana u Americi, prvo u Los Angelesu, a kasnije u Scottsdaleu - rekao je Nicolas te dodao:

- Odlučili smo ostati u Hrvatskoj jer smo jednostavno osjetili da oboje tu pripadamo i da je Hrvatska naš dom, kakav god bio. Ipak, Europa je Europa. Također, osobno sam se osjetio puno bliže mojoj rodbini iz Francuske. Svugdje ima plus i minus i nigdje nije savršeno, no moram reći kad me ljudi pitaju što mislim o Hrvatskoj nakon 20 godina, ja odgovorim vrlo kratko: 'Hrvatska: Zemlja snova, država apsurda!'.

Za Hrvatsku kaže da je jedno od najšarmantnijih mjesta na svijetu.

- Ljudi su toliko topli i srdačni, odlična klima i prirodni resursi, prirodne ljepote i sjajna geografska pozicija, zatim odlični kulinarski recepti… Zaista prekrasna zemlja. Moram napomenuti da je i Hrvatska genetika izvanredna, ljudi su doista lijepi, pametni i vrlo snalažljivi - govori nam Nicolas.

Tijekom pandemije mu je nedostajao osjećaj sigurnosti.

- Znam reći da je Hrvatska kao žena: zaljubiš se i onda ne možeš s njom, ali ne možeš ni bez nje. Dosad nam je bilo jako dobro, usudim se reći, izvanredno. No otkad nas je pogodila globalna pandemija, u Hrvatskoj nam je dosta teško i nedostaje nam osjećaj sigurnosti i prosperiteta. U Francuskoj uz potpore radnicima za plaće, poduzetnici kojima je zabranjen rad, poput nas, dobivaju 70 posto naknade za gubitak poslovanja, a što mi u Hrvatskoj nemamo i strahovito osjetimo. No, ne idemo nikuda! Hrvatska je kao brak: u dobru i u zlu - kaže Nicolas.

Međutim, neki ljudi i stvari mu nedostaju iz Francuske.

- Najviše mi nedostaju roditelji, brat i sestra. Osim toga i francuski sirevi. Međutim, svake godine putujemo u Francusku barem jedanput, a ponekad i više, ovisi o prigodama. Također, i moja obitelj dolazi u Hrvatsku svake godine - ispričao je Nicolas. Quesnoitu se jako sviđa i hrvatska hrana, ponajviše sarma, štrukli, pršut, kulen, ćevapi, a ljubitelj je i vina.

Ksenija i Nicolas skupa su otvorili 'Plesni centar Zagreb' te im je posao išao odlično, ali ih sada usporava korona virus.

- Kraj 2019. i početak 2020. su bili najbolje doba za nas, tako da se nadamo da će se jednako nastaviti i nakon završetka Covida-19. No, ovo iskustvo nas je potaknulo da pronađemo i usvojimo nove modele poslovanja, tako da i svaka kriza nekad postane i prilika. Trenutno nam je onemogućen rad od početka prosinca 2020., međutim sve naše programe od tečajeva, rekreacija, programa za djecu i naše sportaše smo preselili u virtualni svijet te radost i sve pozitivne strane plesa, a ima ih jako puno, svakodnevno prenosimo u domove naših velikih i malih plesača u razne krajeve Lijepe naše. Mi smo i u ovo teško doba puno naučili i napredovali. Moramo biti optimisti - priča nam Nicolas.

Kod plesa najviše vole osjećaj koji imaju dok plešu.

- To je taj osjećaj da si u momentu s partnerom/icom i glazbom. Tada nestanu svi svakodnevni problemi i preokupacije. Zaboravimo na ono što je bilo prije deset minuta, kao i na ono što nas u tom danu očekuje. Plešemo sada i u trenutku, sve oko nas nestaje, a ostajemo mi u savršenom trenutku s prekrasnom glazbom koja nas nadahnjuje. Kako se kaže na engleskom jeziku: 'I just love this feeling' - kaže plesač.