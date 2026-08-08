Nicole Kidman fotografirali su s poduzetnikom, a evo kako je na to reagirao bivši Keith Urban

Nakon što su se u javnosti pojavile glasine o novoj romansi Nicole Kidman, počele su kružiti oprečne priče o reakciji njezinog bivšeg supruga, country zvijezde Keitha Urbana. Dok su neki izvori tvrdili da je pjevač "potpuno shrvan" viješću da je glumica bliska s poduzetnikom Michaelom Reinsteinom, drugi navode da mu je zapravo "laknulo" što je nastavila sa životom.

Prema prvim informacijama, pjevač se potajno nadao pomirenju s glumicom te ga je vijest o njezinoj novoj vezi uništila. Fotografije Kidman i Reinsteina iz Italije i Los Angelesa navodno su uništile sve njegove nade.

Foto: KAYLEE GREENLEE BEAL/REUTERS

Međutim, drugi tvrde kako Urban nije toliko pogođen zbog gubitka ljubavi, koliko zbog gubitka statusa.

S druge strane, priča koju donosi Daily Mail nudi potpuno drugačiju perspektivu. Prema njihovom izvoru, upravo je Urban bio taj koji je odlučio okončati gotovo dvadesetogodišnji brak, nakon čega se borio s osjećajem krivnje jer je povrijedio oskarovku.

​- Keith je bio taj koji je želio izaći iz braka i osjećao se krivim što je povrijedio Nicole - tvrde izvori.

Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS

Vidjeti Kidman sretnu s nekim novim navodno mu je skinulo ogroman teret s leđa. Isto piše i Page Six, gdje njihov izvor tvrdi da je Urbanu zapravo 'laknulo' što je ona nastavila dalje te da nema nikakve ljubomore prema Reinsteinu. Neki mediji navode i kako se Urban diskretno viđao s drugim ženama, ali nije htio prvi javno obznaniti novu vezu kako ne bi bio 'proglašen negativcem'.

Nicole Kidman podnijela je zahtjev za razvod od Keitha Urbana u rujnu 2025. godine nakon devetnaest godina braka, navodeći nepomirljive razlike. Njihov razvod finaliziran je u siječnju ove godine. Bivši par zajedno ima dvije kćeri, 18-godišnju Sunday Rose i 15-godišnju Faith Margaret.

Foto: Jeenah Moon

Glasine o romansi između Kidman i Reinsteina započele su nakon što su viđeni zajedno u Portofinu u Italiji, a dodatno su se pojačale kada ju je poduzetnik dočekao na aerodromu u Los Angelesu, nakon čega su se odvezli u njegovom Ferrariju. Ni Kidman ni Reinstein nisu javno potvrdili da su u vezi.

*uz korištenje AI-ja