Nicole Kidman 'obožava' mladu Slovakinju koja ju je opjevala na svom debitantskom albumu

Slovačka pop zvijezda Adéla (22) koja se proslavila u reality natjecanju 'Dream Academy' 2023. godine, priprema se za objavu debitantskog albuma 'Prima', koji izlazi u petak, 4. rujna. Na albumu se nalazi i pjesma pod nazivom 'Nicole Kidman', a upravo je glumica tijekom londonske premijere filma 'Practical Magic 2', otkrila da je obožavateljica mlade pjevačice.

U videu koji je objavljen na društvenim mrežama, jedna je obožavateljica upitala Nicole Kidman zna li tko je Adéla. Glumica u početku nije bila sigurna, no obožavateljica ju je podsjetila spomenuvši nadolazeću pjesmu 'Nicole Kidman'.

- Oh, da! Ona! Znam tko je! Apsolutno znam tko je ona. Otići ću na njen koncert u Nashvilleu - kazala je Kidman. Navodno je Adéla vidjela snimku te je oduševljena svojom slavnom obožavateljicom. Kidman je nakon tog razgovora otvorila TikTok profil, a za svoju prvu objavu odabrala je pjesmu 'Ain’t in LA' mlade Adéle.

'Ain’t in LA' objavljena je u srpnju, a pjesma je u međuvremenu dospjela do 61. mjesta Billboardove ljestvice Hot 100, što je Adélin prvi singl koji se našao na toj ljestvici. Pjesma će se također naći na njenom prvom albumu 'Prima', piše People.