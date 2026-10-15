Nightwish opet bez pjevačice, a fanovi su bijesni: 'Pa zašto?!'

Slavni finski metalci Nightwish ponovno su bez vokala. U objavi koja je osvanula na njihovim društvenim mrežama u četvrtak ujutro, članovi benda objavili su kako više ne surađuju s Floor Jansen. Naveli su i kako je to bila 'zajednička odluka' te da je 'nužna i bitna za buduće ambicije'.

- Naše ciljeve ćemo sada slijediti odvojeno. Želimo jedni drugima samo najbolje na našim umjetničkim putovanjima. Za vas, dragi slušatelji, i za nas, ovo označava kraj zaista odličnog puta. Nightwish nastavlja dalje. Idemo naprijed i ulazimo u studio 2027. godine snimiti novi album. U proslavi 30. godišnjice Nightwisha, ne možemo biti više uzbuđeni oko naše glazbe i budućnosti - stoji u priopćenju.

Ovo je već treća pjevačica koja napušta bend. Podsjetimo, jedna od najpoznatijih metal vokala Tarja Turunen, otišla je iz Nightwisha 2005. godine, i to nakon velikog uspjeha s petim albumom 'Once' s kojeg su singlovi 'Nemo' i 'Wish I Had an Angel' postali veliki hitovi diljem svijeta.

Njihov razlaz bio je veliki šok, ne samo za publiku, već i za samu pjevačicu. Naime, u pismu u kojem su obrazložili zašto više ne žele surađivati, članovi benda naveli su kako je njezin suprug predstavljao priličan problem, kao i njezin fokus prema komercijalnom uspjehu. Tarja je kasnije komentirala da su te tvrdnje bile neutemeljene te da ju je to pogodilo.

Godinu dana kasnije je na njezino mjesto došla Šveđanka Anette Olzon s kojom je bend snimio dva albuma, 'Dark Passion Play' i 'Imaginaerum'. U listopadu 2012. bend je objavio kako se razilaze od Olzon zbog 'razdora od kojeg se ne mogu oporaviti'. Do toga je došlo svega nekoliko dana nakon što Olzon nije mogla nastupiti na koncertu zbog bolesti. Pjevačica je kasnije objavila kako je tijekom toga perioda bila trudna s trećim djetetom te tvrdila da je to jedan od razloga zašto su prekinuli suradnju s njome. Bend je te navode demantirao. Floor je službeno postala članica benda 2013. godine.

Pjevačica je tijekom suradnje s bendom prošla kroz teško razdoblje. U listopadu 2022. objavila je kako joj je dijagnosticiran rak dojke, te otkrila kako ide na uklanjanje tumora i zračenje. Nekoliko dana kasnije je obavijestila fanove da se oporavlja, a onda je iduće godine oduševila vijestima da je rodila drugu kćer.

Foto: Tobias Hase/DPA

Sudeći po komentarima na priopćenje o razlazu, fanovi su poprilično razočarani viješću. 'Mislim da sada možemo zasigurno reći da nikada nije bio problem u pjevačicama', 'Nemoguće je da ćete naći bolju pjevačicu, nemoguće', 'Floor je imala savršen glas i teško ćete je zamijeniti', 'Ali stvarno, prestat ću vas slušati', 'Zašto se ovo opet događa?', samo su neki od komentara.