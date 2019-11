Nije glumio: 'Chandler je i u stvarnom životu volio Monicu'

Chandler Bing i Monica Geller bili su najbolji prijatelji, živjeli stan do stana u New Yorku. Zajedno s još četvero prijatelja svakodnevno su se družili. Naposljetku su se 'spetljali', vjenčali i posvojili djecu. To je priča o jednom od ljubavnih parova u 'Prijateljima'. Matthew Perry (50), koji je glumio Chandlera, želio je da tako bude i u stvarnom životu. Naime, kako piše Mirror, Matthew je volio Courteney Cox (55).

Duže vrijeme se šuškalo da je Perry razvio osjećaje prema Cox tijekom snimanja serije, a sad je prijatelj blizak glumcima to i potvrdio.

- Matthew je uvijek bio zaljubljen u nju. Nikad ju nije potpuno prebolio - rekao je prijatelj za strane medije.

Courteney je nedavno iznenadila fanove kad je objavila fotografiju s Matthewom.

- Pogodite s kim sam bila na ručku. Znam! Mogu li biti sretnija? - napisala je Monika, koristeći fraze koje su njihovi likovi imali u serijama. I Lisa Kudrow (56), koja je glumila Phoebe Buffay, oduševila se fotografijom.

- Sreća. Predivni ljudi - napisala im je.

Kako pišu strani mediji, u tijeku je pregovaranje ponovnog snimanja 'Prijatelja'. Glavni glumci zajedno s kreatorima serije Davidom Craneom i Martom Kauffman dogovaraju hoće li napraviti seriju, specijal ili film, budući da je serija i nakon 20 godina i dalje jedna od najgledanijih. Dogovor je još daleko od postignutog i sporazumi s glumcima i kreativcima tek trebaju biti postignuti.

