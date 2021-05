Glazbenica Lady Gaga u emotivnom je intervjuu prikazanom u premijernoj epizodi emisije ‘The Me You Can’t See’, kod Oprah Winfrey i princa Harryja, po prvi put otvoreno govorila o silovanju koje je proživjela kao tinejdžerica, a za koje je prošle godine otkrila da se dogodilo.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Proživjela sam nešto što nikome ne bih poželjela... Imala sam samo 19 godina kad je producent samo došao do mene i rekao mi da se skinem. Rekla sam mu ‘ne’ i tada je počeo prijetiti. Rekao mi je da će mi uništiti karijeru - započela je svoju priču pjevačica.

Nije Lady Gaga bila prva slavna osoba koja je progovorila o tome, u nazad nekoliko godina mnogo je bilo sličnih slučajeva. Aktivistica za prava žena Tarana Burke, koja je i sama bila silovana, na društvenim mrežama je 2006. koristila izraz 'Me too' kako bi ujedinila žene koje su prošle isto iskustvo.



'Me too' postao pokretom 2017. godine nakon što su u javnost izašle brojne optužbe za seksualno zlostavljanje hollywoodskog producenta Harveyja Weinsteina. Jedna od prvih osoba koja je o silovanjima progovorila, bila pokojna francuska glumica Maria Schneider.

Ona je svoje mučno iskustvo doživjela u filmu 'Posljednji tango u Parizu' iz 1972. godine, a javno je progovorila 2007. u intervjuu za Daily Mail. Tada je rekla da je osjećala kao da su je silovali i redatelj i glumac.

-Nisam želio da Maria odglumi poniženje i bijes. Htio sam da osjeća taj bijes i poniženje. Nikada se više nismo vidjeli, mrzila me cijeli svoj život - rekao je redatelj 'Posljednjeg tanga u Parizu' Bernardo Bertolucci u intervjuu 2013. godine, a koji se tek 2016.pojavio u javnosti.

- Marlon Brando i ja smo doručkovali na podu stana u kojem smo snimali. Imali smo pecivo i maslac. Pogledali smo jedan drugoga i bez riječi smo znali što oboje želimo - detaljnije je objasnio redatelj.

- Na neki način, bio sam grozan prema Mariji Schneider jer joj nisam rekao što će se dogoditi - dodao je Bertolucci te rekao da ipak ne žali zbog svoje odluke.

U spomenutoj sceni, tada 48-godišnji Brando silovao je tada 19-godišnju Schneider.

- Marlon mi je rekao: 'Ne brini, to je samo film'. Tijekom te scene moje suze su bile stvarne, kazala je Schneider.

- Nakon snimanja te scene, Marlon me nije tješio niti mi se ispričao. Srećom, scenu nismo ponavljali - rekla je tada glumica, koja je 2011. umrla od raka u 59. godini. Kada je umrla, Bernardo je rekao da osjeća 'kao da joj je oduzeo mladost'.

Schneider je tek kasnije u životu shvatila da je trebala tada nazvati svog odvjetnika ili agenta jer ju nitko nije trebao siliti da radi stvari koje nisu u scenariju, no tada no nije znala.

Nakon premijere filma, francuska glumica više nikada nije snimila niti jednu provokativnu scenu u životu. Nakon uspjeha 'Posljednjeg tanga u Parizu', Maria je upala u vrtlog droge, a za svoj tadašnji život rekla je da je bio 'rock'n'roll'.

Kasnije je postala ovisnica te se pokušala ubiti. Iz osobnog pakla tada ju je izvukla osoba koju je zvala 'anđelom čuvarom' s kojom je bila u vezi no nikada nije htjela otkriti radi li se u muškarci ili ženi.

Nakon što je redateljev intervju počeo kolati medijima, holivudske zvijezde žestoko su osudile i Branda i Bertoluccija.

- Nikada više neću na isti način gledati ovaj film, kao ni Marlona i Bernarda. Ovo je odvratno, bijesan sam - napisao je Chris Evans.

Glumica Jessica Chastain rekla je da joj se smučila kada je saznala da su redatelj i glumac planirano izveli napad na glumicu. Mnogi su primijetili da, iako je Maria godinama tvrdila da je zaista silovana, svi su joj tek povjerovali kada je Bertolucci to sam priznao.