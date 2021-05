U emotivnom intervjuu prikazanom u premijernoj epizodi emisije ‘The Me You Can’t See’, kod Oprah Winfrey i princa Harryja, Lady Gaga je po prvi put otvoreno govorila o silovanju koje je proživjela kao tinejdžerica, a za koje je prošle godine otkrila da se dogodilo.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Proživjela sam nešto što nikome ne bih poželjela... Imala sam samo 19 godina kad je producent samo došao do mene i rekao mi da se skinem. Rekla sam mu ‘ne’ i tada je počeo prijetiti. Rekao mi je da će mi uništiti karijeru - započela je svoju priču oskarovka te istaknula kako je 'otupjela' nakon napada i učinila sve da potisne traumu.

Pjevačica je briznula u plač opisujući detalje, no nije imenovala producenta. Upozorila je sve da je glazbena industrija, kao i filmska, meka za seksualne predatore.

- Tjednima mi nije bilo dobro. Povraćala sam, a osoba koja me silovala me samo izbacila na cestu i poslala roditeljima. Dugo sam se samoozljeđivala, shvatila da to što radim činim kako bih pokazala ljudima da sam u boli umjesto da im kažem istinu - zaključila je Lady GaGa.

Kazala je kako tek danas može otvoreno govoriti o svemu, a da se u to vrijeme instinktivno zatvorila u sebe. Doživjela je, kako kaže, živčani slom te završila na psihijatriji. Put do oporavka bio je dug, a pop zvijezda danas želi ukazati na probleme u industriji, kako se oni više ne bi događali drugim djevojkama i ženama.