Obavijesti

Galerija

Komentari 4
JOŠ JE OBULA ČIZME!

Nije joj dosta 191 centimetar! Laura Gnjatović pokazala duge noge u kreaciji Izabel Kovačić

Dizalo je nakratko pretvorila u modnu pistu! Bivša Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović (23) za večernji izlazak uskočila je u kratku srebrnu haljinu prekrivenu šljokicama, a sa svojih 191 centimetar visine i visokim crnim čizmama teško je mogla proći nezapaženo. Riječ je o kreaciji Izabel Kovačić, koju je Laura upotpunila remenom dizajnera Jurja Zigmana.
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Nije joj dosta 191 centimetar! Laura Gnjatović pokazala duge noge u kreaciji Izabel Kovačić
- Oprostite što kasnim, ali bila je gužva u dizalu - našalila se uz fotografije na Instagramu. | Foto: Instagram
1/83
- Oprostite što kasnim, ali bila je gužva u dizalu - našalila se uz fotografije na Instagramu. | Foto: Instagram
Komentari 4

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026