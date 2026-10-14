JOŠ JE OBULA ČIZME! Nije joj dosta 191 centimetar! Laura Gnjatović pokazala duge noge u kreaciji Izabel Kovačić

Dizalo je nakratko pretvorila u modnu pistu! Bivša Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović (23) za večernji izlazak uskočila je u kratku srebrnu haljinu prekrivenu šljokicama, a sa svojih 191 centimetar visine i visokim crnim čizmama teško je mogla proći nezapaženo. Riječ je o kreaciji Izabel Kovačić, koju je Laura upotpunila remenom dizajnera Jurja Zigmana.

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