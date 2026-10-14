Nije joj dosta 191 centimetar! Laura Gnjatović pokazala duge noge u kreaciji Izabel Kovačić

Dizalo je nakratko pretvorila u modnu pistu! Bivša Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović (23) za večernji izlazak uskočila je u kratku srebrnu haljinu prekrivenu šljokicama, a sa svojih 191 centimetar visine i visokim crnim čizmama teško je mogla proći nezapaženo. Riječ je o kreaciji Izabel Kovačić, koju je Laura upotpunila remenom dizajnera Jurja Zigmana.
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- Oprostite što kasnim, ali bila je gužva u dizalu - našalila se uz fotografije na Instagramu.
| Foto: Instagram
- Oprostite što kasnim, ali bila je gužva u dizalu - našalila se uz fotografije na Instagramu. |
Foto: Instagram
- Oprostite što kasnim, ali bila je gužva u dizalu - našalila se uz fotografije na Instagramu.
| Foto: Instagram
Dok je ona spremna za izlazak snimala selfie, njezin zaručnik, košarkaš Filip Vujičić, odmarao se na krevetu.
| Foto: Instagram
Povod za sređivanje bila je dvostruka proslava.
| Foto: Instagram
Njezina prijateljica Andrea slavila je 30. rođendan i pet godina svojeg salona ljepote.
| Foto: Instagram
Laura je pokazala i djelić slavlja, uključujući svečani stol s bijelim ružama, upaljenim svijećama i osobnim zahvalnicama koje je slavljenica pripremila za goste.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Nedavno je sunčan dan iskoristila za šetnju Dubrovnikom, a društvo joj je radio zaručnik Filip Vujičić.
| Foto: Instagram
Za dnevni izlazak odabrala je crni prozirni čipkasti bodi dugih rukava, ispod kojeg se nazirao crni grudnjak, te ga spojila s bež hlačama visokog struka i širokih nogavica.
| Foto: Instagram
Kombinaciju je upotpunila ravnim smeđim cipelama, svijetlom torbicom i velikim sunčanim naočalama, a crni sako nosila je prebačen preko ruku.
| Foto: Instagram
Filip je nosio jednostavnu bijelu majicu, sunčane naočale i maslinastu jaknu prebačenu preko ramena.
| Foto: Instagram
Laura Gnjatović javnosti je poznata kao bivša Miss Universe Hrvatske, diplomirana medicinska sestra i nekadašnja profesionalna odbojkašica.
| Foto: Instagram
Nakon izbora ljepote predstavljala je Hrvatsku na svjetskom natjecanju u Tajlandu, a potom se vratila svojoj struci i radu u zdravstvu.
| Foto: Instagram
Danas planira vjenčanje s Filipom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Laura Gnjatović
Foto Instagram/Laura Gnjatović
Foto Instagram/Laura Gnjatović
Foto Instagram/Laura Gnjatović
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Athit Perawongmetha
Foto Instagram
Foto Profimedia/arhivska fotografija
Foto Athit Perawongmetha
Foto TEERA NOISAKRAN
Foto Profimedia/arhivska fotografija
Foto TEERA NOISAKRAN
Foto TEERA NOISAKRAN
Foto Chalinee Thirasupa
Foto TEERA NOISAKRAN
Foto TEERA NOISAKRAN
Foto TEERA NOISAKRAN
Foto Chalinee Thirasupa
Foto Instagram
Foto Profimedia/arhivska fotografija
Foto Instagram
Foto TEERA NOISAKRAN
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto YouTube/screenshot
Foto YouTube/screenshot
Foto YouTube/screenshot
Foto YouTube/screenshot
Foto YouTube/screenshot
Foto YouTube/screenshot
Foto Instagram
Foto Instagram