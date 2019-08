Nije mogla dočekati: Bregovića je mama pljuskala na pozornici

Teško su profesori koji su Gorana Bregovića (69) izbacili iz drugog razreda glazbene škole, kao lijenog i netalentiranog, mogli slutiti da će tad frčkavi osmogodišnjak izrasti u najveću zvijezda ovih prostora. Brega za glazbu nije mario sve dok nije vidio kako mu se cura oduševljava svirkom i glazbenicima. Tad je postao solist grupe Izohipse, ali karijera mu nije bila dugog vijeka jer su ga opet izbacili iz škole. Tijekom prakse provozao je jedan od dvaju starih Mercedesa na kojima su se đaci učili. U njima nije bilo ni kapi benzina pa ga je vozio uz pomoć 'anlasera' i - uništio. Mamu su pozvali u školu baš kad je Bregović svirao na plesnjaku s Izohipsama. Nije mogla dočekati da se nestaško vrati kući. Produžila je na plesnjak, popela se na binu na kojoj je Goran mahao gitarom i 'stisnula' mu nekoliko 'vrućih' šamara.

Foto: PROMO

Bregović je potom svirao u Beštijama. U to vrijeme Željko Bebek (73) već je bio poznati glazbenik. Svirao je u Kodeksima i tražio bas gitaristu. Uputili su ga na 'onog' iz Beštija. Smjestio se u ćošak omanjeg prostora i proučavao Bregovića. Nakon svirke mu je rekao: 'Mali, dođi da te nešto priupitam'. Vrlo brzo Bregović je zasvirao u Kodeksima. Zoran Redžić (71) i Milić Vukašinović (69) tad su svirali u Čičcima. Putevi svih budućih 'dugmića' su se isprepletali. Grupi Jutro pristupili su Ipe Ivandić i Vlado Pravdić (69). Snimili su 'Kad bi bio bijelo dugme', 'U subotu mala', 'Na vrh brda vrba mrda' i 'Hop-cup'. Kako ih je publika znala po pjesmi 'Kad bi bio bijelo dugme', grupu su 1. siječnja 1974. službeno nazvali Bijelo dugme. Nove snimke 'Top' i 'Ove ću noći naći blues' ponudili su sarajevskom Diskotonu. Odbili su ih i rekli da će morati čekati bar pola godine do objavljivanja singla.

- Za šest mjeseci možda ću postati zvijezda pa vam onda sigurno neću doći - obrecnuo se Bregović.

Foto: PROMO

Nestrpljivi, istog dana su potpisali petogodišnji ugovor s Jugotonom, a loša procjena Diskotona bila je najveći poslovni neuspjeh u povijesti jugoslavenske diskografije. Punili su stadione, obožavateljice su ih čekale pred kućama, bili su prvi koji su se u bivšoj državi obogatili svirkom. Njihove biografije prate svi poroci, ali i tajanstvene smrti.

- U knjigama među računima Bijelog dugmeta iz Londona velike svote zavedene pod imenom ‘flowers and sweets’. Moj kokain se fakturirao u Jugotonu kao ‘cvijeće i slatkiši’ - ispričao je Bregović te dodao da su stalno imali policiju za vratom.

- Sarajevski odsjek za narkotike bio nam je stalno za petama - prisjetio se.

Foto: PROMO

Još se prepričava njihov nastup na festivalu Skoplje 1974. Bili su najavljeni kao Belo kopče. Ipe Ivandić je zavrnuo traperice iznad koljena da publici pokaže šarene čarape. Ni ostali članovi benda nisu zaostajali za njim. Zoran Redžić odjenuo je premalu majicu i pokazao torzo, a Željkovu žensku bluzu sa šljokicama od svjetlucanja se nije moglo gledati. Na tom festivalu zapamtili su ih svi. Ključne pjesme 'Da sam pekar' i 'Selma' bile su početak onog što će poslije postati 'dugmetomanija'.

Foto:

Nakon što su s 'Tako ti je, mala moja, kad ljubi Bosanac' poharali sve top liste i postali ultimativne zvijezde, u lipnju 1976. 'dugmići' odlaze na radnu akciju Kozara ‘76. Iako se pisalo da je to bio vješt Bregovićev odgovor na sve kritike o prozapadnoj orijentaciji, istina je da su tamo bili po kazni jer su demolirali hotel. Uslijedili su 'Slatko li je ljubit tajno' i 'Dede, bona, sjeti se, de, tako ti svega', uspjeh, slava i svađe unutar benda. Činilo se kao da će se raspasti, a zapravo su zasjeli na tron koncertom kod Hajdučke česme.

Foto: PROMO

Broj posjetitelja je nadmašio sve planove organizatora. Procjene su bile od 70.000 do 100.000, no to je u svakom slučaju bio najveći skup poklonika u dotadašnjoj povijesti domaće rock glazbe. Kad je Bregović otišao u vojsku, ostali su članovi benda probali napraviti solo karijere. Ipe Ivandić je uhićen zbog posjedovanja tri kilograma hašiša i osuđen na tri godine zatvora. U jesen 1978. počeli su pripreme za novu ploču. Objavljivanje albuma 'Bitanga i princeza' pratio je niz cenzorskih intervencija Jugotona. Omot Dragana S. Stefanovića na kojem ženska noga udara muško međunožje ocijenjen je vulgarnim i glatko odbijen. Iz pjesme 'Sve će to, mila moja, prekriti ružmarin, snjegovi i šaš', stih 'A Hrist je bio kopile i jad' promijenjen je u 'A on je bio kopile i jad'.