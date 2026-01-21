Umrla je Milena, žena po kojoj je snimljen hit Novih fosila

Preminula je Milena, žena koja je bila inspiracija za legendarnu pjesmu 'Milena' grupe Novi fosili. Iako stihove pjesme Milena znaju generacije, malo tko je znao da se iza hita krije stvarna žena, Milena iz Negotina, piše Blic.rs.

Glazbenik Rajko Dujmić upoznao ju je na obali mora u Herceg Novom.

- Sjedio sam s njom cijelu noć, moja generacija, i razgovarali smo neprekidno do ranih jutarnjih sati. Bila je socijalna radnica u Negotinu. Rekao sam da će završiti u pjesmi. Nije mi vjerovala, mislila je da to govorim svakoj djevojci. Ali rekao sam joj da ćemo prekinuti i da se možda više nikada nećemo vidjeti, ali će vidjeti da nikada ne lažem - prisjetio se svojedobno Dujmić.

Foto: Privatni album

Sudbina ih je ponovno spojila nekoliko godina kasnije na koncertu u Negotinu, tijekom turneje Milena Generacija. U publici se pojavila sa suprugom i djecom. Kad su se ponovno sreli, emocije su prevladale.

- Čuvar mi je prišao i rekao mi da me traži žena s dvoje djece i mužem. Bila je to moja Milena. Kada me vidjela, počela je plakati i rekla mi je da ne može vjerovati da je ovako nešto moguće. Onda sam joj rekao da se čovjeka drži za riječ, a bika za rogove - ispričao je Dujmić.

Foto: Privatni album

Pjesma Milena objavljena je 1983. godine na albumu 'Poslije svega'. Tekst je napisao Zrinko Tutić, dok glazbu i aranžman potpisuje Dujmić. Pjesma je od tada postala bezvremenski klasik jugoslavenske glazbene scene, prepoznatljiv generacijama slušatelja.

