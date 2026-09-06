Nije se mogla nositi sa slavom: Zvijezda Cranberriesa skrivala se u hotelskim sobama...

"Imam mnogo tajni o svom djetinjstvu, ali one su samo moje", rekla je O’Riordan u razgovoru za Guardian 1995. godine, u vrijeme kada su The Cranberries bili na vrhuncu popularnosti. Tek gotovo dva desetljeća poslije javno je progovorila o tome da ju je od osme godine tijekom četiri godine zlostavljala osoba bliska njezinoj obitelji. Prema njezinim riječima, velik dio odraslog života pokušavala je pronaći ravnotežu između posljedica tih iskustava, psihičkih poteškoća i pritiska koji je donosio golemi profesionalni uspjeh.

Dolores Mary Eileen O’Riordan rođena je 6. rujna 1971. godine u Ballybrickenu u irskom okrugu Limerick kao najmlađa od devetero djece Terencea i Eileen O’Riordan. Dvoje djece u obitelji umrlo je u ranom djetinjstvu. Njezin otac, nekadašnji poljoprivredni radnik, nakon nesreće više nije mogao raditi, dok je majka radila u školskoj prehrani.

Odrastanje buduće rock-zvijezde bilo je puno kontrasta. Kao djevojčica bila je izrazito nestašna i više je vremena provodila s braćom koja su slušala heavy metal nego s lutkama, koje je, kako se prisjećala, čak zakopavala u vrtu. Istodobno je svirala orgulje u crkvi, a majka joj je još tijekom tinejdžerskih godina kupovala cvjetne haljine. Upravo je spoj crkvene glazbe, tradicionalnih irskih utjecaja i žestokog rocka koji je slušala kod kuće oblikovao njezinu neobičnu glazbenu osobnost.

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Željela je biti članica benda u kojem neće postojati kreativne granice i u kojem će moći pisati vlastite pjesme. Takvu je priliku dobila s 18 godina, kada se pridružila limeričkoj grupi The Cranberry Saw Us, koja je kasnije postala The Cranberries. Na audiciji je predstavila ranu verziju pjesme "Linger", nadahnute njezinim prvim ozbiljnim poljupcem.

Pokazalo se da je bend pronašao upravo ono što mu je nedostajalo. Doloresin snažan, prodoran, ali istodobno krhak glas savršeno se uklopio u melodičnu glazbu grupe. Njezin izgled, kratka i često nekonvencionalna frizura te prepoznatljive čizme Dr. Martens dodatno su je izdvojili kao vizualno središte benda. Iako se njihova glazba nije sasvim uklapala ni u britpop ni u američki grunge, zanimanje diskografske industrije bilo je golemo. Za grupu su se bili zainteresirali brojni izdavači, a važan trenutak dogodio se kada su dobili priliku nastupati kao predgrupa Suedeu na američkoj turneji 1993. godine.

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Američka publika vrlo je brzo prihvatila The Cranberries. Pjesma "Linger" dospjela je među deset najuspješnijih singlova u SAD-u, a O’Riordan je imala samo 21 godinu. Dok je dio britanskoga glazbenog tiska bend smatrao previše tradicionalnim, publika je reagirala potpuno drukčije. Melodije The Cranberriesa, a posebno Doloresin karakterističan način pjevanja, osvojile su slušatelje diljem svijeta.

Debitantski album "Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?" pretvorio ih je u međunarodne zvijezde, a album "No Need to Argue" iz 1994. učvrstio je njihov položaj među najpopularnijim rock-grupama desetljeća. The Cranberries tijekom karijere prodali su desetke milijuna albuma, a O’Riordan postala je jedna od najprepoznatljivijih irskih glazbenica svoje generacije.

Posebno mjesto u njihovoj karijeri zauzela je pjesma "Zombie". O’Riordan ju je napisala nakon bombaškog napada IRA-e u Warringtonu 1993. godine, u kojem su poginula dvojica dječaka. Snažna antiratna pjesma pokazala je drukčiju, žešću stranu benda i postala jedan od njihovih najpoznatijih naslova.

Slava je, međutim, imala visoku cijenu. Popularnost je narasla toliko brzo da O’Riordan ponekad nije mogla napustiti hotelsku sobu bez privlačenja velike pozornosti. Spotovi za "Linger" i "Zombie" neprestano su se prikazivali na MTV-u, a što je postajala poznatija, to se, prema vlastitim svjedočanstvima, osjećala izoliranije.

Tijekom 1994. doživjela je i nesreću na skijanju nakon koje joj je u nogu ugrađena metalna šipka. Unatoč ozljedi, nastavila je s ugovorenom turnejom te je neke koncerte održala u invalidskim kolicima. Iste godine udala se za Dona Burtona, tadašnjeg menadžera turneje grupe Duran Duran. U braku su dobili troje djece, Taylor, Molly i Dakotu.

Dolores O'Riordan death | Foto: Haydn West/Press Association/PIXSELL

Iza javne slike uspješne rock-zvijezde njezino se psihičko stanje pogoršavalo. O’Riordan je govorila o snažnom osjećaju samoprezira, problemima s anoreksijom i razdobljima depresije. Godine 2013. pokušala si je oduzeti život, a poslije joj je dijagnosticiran bipolarni poremećaj. Govorila je i o dugotrajnim razdobljima hipomanije.

Njezine poteškoće dospjele su u javnost i nakon incidenta na transatlantskom letu 2014. godine, kada je u stanju izrazite uznemirenosti uhićena zbog nepredvidivog ponašanja.

- Ja sam ikona. Ja sam kraljica Limericka - izjavila je policiji u jednom trenutku.

Nakon raspada The Cranberriesa 2003. godine O’Riordan je započela samostalnu karijeru. Objavila je albume "Are You Listening?" 2007. i "No Baggage" 2009. godine, a surađivala je i s brojnim drugim glazbenicima. S basistom The Smithsa Andyjem Rourkeom radila je u projektu D.A.R.K., a pojavila se i kao članica žirija u irskoj verziji televizijskog natjecanja "The Voice".

FILE PHOTO: Irish singer O'Riordan poses during an autograph session in Hong Kong | Foto: PAUL YEUNG/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

The Cranberries ponovno su se okupili i vratili koncertima, ali zdravstveni problemi nastavili su pratiti O’Riordan. Turneja planirana za 2017. godinu, kojom je bend trebao promovirati svoj prvi album nakon pet godina, morala je biti otkazana zbog njezinih problema s leđima.

Unatoč svemu, nije odustajala od glazbe. Govoreći o budućnosti 2017. godine, željela je snimiti još barem jedan album i ponovno krenuti na turneju. Objašnjavala je da postoje životna razdoblja tijekom kojih čovjek jednostavno ne piše glazbu jer se mora baviti vlastitim životom.

Preminula je 15. siječnja 2018. U trenutku smrti boravila je u Londonu zbog glazbenih obveza. Imala je samo 46 godina. Službenici su kasnije objavili da se slavna pjevačica slučajno utopila u kadi nakon što se otrovala alkoholom.