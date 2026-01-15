Pjevačicu poznatog benda život odmalena nije mazio, a njezina je smrt šokirala čitav svijet

Dolores O’Riordan je s kolegom iz benda The Cranberries, Noelom Hoganom, 12. siječnja 2018. razgovarala telefonski o turneji na koju su trebali otići dva mjeseca kasnije te o albumu koji su pripremali.

- Bila je odlično. Pripremali smo povratak u studio - rekao je Hogan za časopis Rolling Stone. Dva dana kasnije poslala mu je ideje za nove pjesme, no na žalost ti se planovi nikada nisu ostvarili. Pjevačicu su pronašli mrtvu u hotelskoj sobi u Londonu 15. siječnja 2018., a imala je tek 46 godina.

Dolores O’Riordan rođena je 6. rujna 1971. godine u Irskoj, a kako su pričali njezini roditelji, znala je pjevati prije nego što je počela pričati. Imala je pet godina kada ju je učitelj odveo u dvoranu da pjeva puno starijoj djeci.

Život ju odmalena nije mazio. Bila je tek djevojčica kada je njezina sestra slučajno uzrokovala požar zbog kojeg je izgorjela njihova obiteljska kuća. Kasnije je rekla da ju je seksualno napastovao čovjek kojem je vjerovala kao dijete. Glazba joj je postala bijeg od stvarnosti.

PA/Pixsell | Foto: PA/Pixsell

Godine 1990. upoznala je lokalni bend the Cranberry Saw Us te je zamijenila njihovu pjevačicu.

- Dolores je došla na audiciju te je počela pjevati pjesme koje je sama napisala. Svi smo ostali bez teksta. Mala djevojka iz Limericka imala je glas za poželjeti. Bilo je pravo čudo da već nije bila pjevačica nekog benda - rekao je Noel Hogan. Bend je skratio ime u The Cranberries te su 1993. godine osvojili glazbeni svijet debitantskim albumom "Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?". Singlovi "Linger" i "Dreams" osvajali su eter diljem svijeta, a iako je u početku bila sramežljiva na pozornici, Dolores se s vremenom opustila te je osvojila hordu obožavatelja.

Njihov drugi album "No Need to Argue" također je rušio sve rekorde, a prodan je u milijunskoj nakladi. Prema riječima Allena Kovaca, bivšeg menadžera benda, O’Riordan je u jednom trenutku odlučila pisati politički angažiranije pjesme.

DPA/Pixsell | Foto: DPA/Pixsell

Autorica je najvećeg hita benda, pjesme "Zombie", a diskografska kuća ih je molila da ju ne objavljuju kao singl. Pjesma govori o dvoje djece ubijene u bombardiranju. Pjevačica je navodno poderala ček od milijun dolara koji su joj nudili da napiše neku drugu pjesmu.

- Smatrala je da bend poput The Cranberries mora iskreno progovoriti o situaciji koja se događala u Irskoj u tom trenutku - komentirao je jednom prilikom Kovac.

U ljeto 1994. godine, Dolores se udala za Dona Burtona, voditelja turneja benda Duran Duran, a par se preselio u njegovu rodnu Kanadu. Dobili su troje djece zajedno, a The Cranberries su u jednom trenutku zbog njezine privatne situacije bili na tankom ledu. Pjevačica je bila umorna od turneja, a iako je davala sve od sebe, jedan dio koncerata su 1996. godine otkazali.

The Cranberries se nikada kasnije nisu mogli pohvaliti uspjehom koji su imali s prva dva albuma. Objavili su još nekoliko izdanja, no prva dva albuma su ono po čemu ih svijet pamti.

Dolores O'Riordan death | Foto: Yui Mok/Press Association/PIXSELL

Kada se bend razišao 2003., Dolores je snimila dva samostalna albuma, no oba su prošla ispod radara što se veće popularnosti tiče. Bend se ponovno okupio 2009. te su objavili izdanje "Roses" tri godine kasnije.

O’Riordan je priznala da je imala problema s alkoholom te da se pokušala predozirati tabletama, a imala je i problema sa zakonom. Potukla se sa stjuardesom i s policajcem, no oslobođena je zatvora jer je sudac pred kojeg je došla zaključio da nije mentalno stabilna u tom trenutku. Utvrdili su da ima bipolarni poremećaj, a 2014. godine se raspao i njezin brak.

Nakon razvoda se preselila u New York, gdje je radila na novom projektu D.A.R.K., kojeg je pokrenula s bivšim basistom benda The Smiths, Andyjem Rourkeom i DJ-em Oléom Koretskyjem. Olé Koretsky joj je bio i partner do kraja života. U novom projektu se odmaknula od prepoznatljivoga zvuka benda The Cranberries, no nikada nije prestala s njima raditi.

Obdukcijom je utvrđeno da se Dolores O’Riordan slučajno utopila u kadi, a analiza krvi pokazala je da se otrovala alkoholom. U London je stigla kako bi se našla s kolegom s kojim je radila na drugom albumu projekta D.A.R.K.