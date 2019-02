Nije se stidio pokazati osjećaje: Šaulić plakao pred kamerama

Uz hitove kralja narodnjaka, Šabana Šaulića, mnogi obožavatelji te vrste glazbe plakali su jer ih je dirnula pjesma, glas... Ono što je sve iznenadilo da, poput njih, i Šaban plače kad ga dirne nečija pjesma.

Upravo to se dogodilo prije četiri godine, kada je u 'Zvezdama Granda' Elvin Čavkić svojom izvedbom pjesme 'Otac' Bekija Bekića rasplakao velikog glazbenika.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Teška je to pjesma - komentirala je Jelena Karleuša (40), nakon što joj je Marija Šerifović (34) rekla kako Šaulić plače, aludirajući na to da izaziva velike emocije. Kao što to čine i Šaulićeve.

Foto: YouTube

Kada su na gledatelji televizijskim ekranima vidjeli Šabanove suze, smatrali su to mjerilom mladog pjevača koji je bio na pozornici.

- Kada si uspio rasplakati Šabana, onda ti se treba skinuti kapa i čestitati na prelijepom pjevanju - piše u komentarima videa koji ima više od šest milijuna pregleda na YouTubeu.

Foto: Privatni album

Podsjetimo se, Šaban je preminuo od posljedica prometne nesreće u Njemačkoj u 68. godini. Posljednji koncert imao je s kolegicom Teom Tairović, s kojom je 2017. snimio pjesmu 'Otkad tebe znam'.

- Sinoć je imao, po meni, jedan od najboljih nastupa i slikao se s fanovima. Nisam svjesna što se dogodilo. Znam samo da ću ga pamtiti do kraja života onakvog kakav je sinoć bio, veseo i nasmijan - rekla je Tea nakon što je saznala nesretnu vijest.