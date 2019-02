Odlazak kralja narodne glazbe: Šaban Šaulić poginuo u nesreći

Popularan pjevač narodne glazbe Šaban Šaulić poginuo je u 68. godini života, prenosi srpski Blic. Šaulić je u prometnoj nesreći u Njemačkoj zadobio teške tjelesne ozljede, nakon čega je prebačen u bolnicu, a ubrzo je stigla vijest kako je pjevač preminuo. Vijest je potvrdio i njegov zet Bata Mirković za Novosti.

Detalji prometne nesreće još uvijek nisu poznati. Navodno se Šaulić nakon sinoćnjeg koncerta u gradu Bielefeldu uputio prema aerodromu, a s njim u automobilu su bili glazbenici Mirsad Kerić i Boban Stojadinović.

Prometna nesreća dogodila se u ranim jutarnjim satima, oko šest ujutro.

- Spasilačka služba dobila je poziv jutros oko 6.50 sati da se na autoputu A2 u pravu Dortmunda dogodila teška nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna vozila - piše Westfalen-blatt.de.

- Još ne mogu vjerovati. Jutros u šest sati informaciju mi je javila Šabanova supruga Gordana. Prema posljednjim informacijama Kerić je u teškom stanju dok su Babanu slomljena tri rebra - kazao je kroz plač Derviševič za "Faktor".

Šaulić je poznat i pod nadimkom 'Kralj narodne glazbe', a njegove pjesme 'Dođi da ostarimo zajedno' i 'Dva galeba bela' smatraju se najbolje otpjevanim narodnim pjesmama. Rođen je 6. rujna 1951. godine u Šapcu u Srbiji, a sa suprugom Gordanom je u braku punih 43 godine. Par ima zajedno troje djece, dvije kćerke Ildu i Sanelu i sina Mihajla.

Šaban Šaulić nekoliko je puta otvoreno pričao o bliskom susretu sa smrti. Prije dvije godine u emisiji 'Ami G show' progovorio je o napadu koji mu se dogodio u mladim danima.

- Izboli su me nožem u haustoru. Ja sam ušao iz hodnika koji ima svjetlo. Povuče me ruka jedna u mrak, osjetio sam nož u leđima. Gledao sam kako da pobjegnem, jer sam bio sportaš. Počeli su me bosti u leđa. Sreća pa nisu u živac pogodili. Samo sam vidio taj stari ulaz. Ništa više. Kao slijepa kokoš - rekao je pjevač.

Šaulić je, kaže, bio toliko ranjen da se uplašio kako će nasilnici vidjeti da nisu u stvari 'završili posao'.

- Htjeli su me ubiti. Prešao sam sedamdeset pet stepenica i ušao u sobu. Počeo sam skidati težak kaput, a sako još teži od krvi. Nazvao sam prijateljicu i rekao joj što se dogodilo. Rekao sam joj da može neću preživjeti dok dođe policija - ispričao je Šaban.