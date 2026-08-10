Nije znao engleski, a pokorio je Hollywood: Znate li kako se proslavio Antonio Banderas?

Antonio Banderas rođen je kao José Antonio Domínguez Banderas 10. kolovoza 1960. godine u Malagi u Španjolskoj. Prije nego što je postao jedan od najprepoznatljivijih španjolskih glumaca na svijetu, sanjao je o potpuno drukčijoj karijeri. Kao dječak želio je postati profesionalni nogometaš, no prijelom stopala prekinuo je njegove sportske ambicije. Počeo je učiti glumu i nastupati u lokalnim kazališnim predstavama u rodnoj Malagi, a 1979. preselio se u Madrid kako bi ozbiljnije krenuo u glumačke vode. Ondje je postao član španjolskog Nacionalnog kazališta, gdje ga je zapazio redatelj Pedro Almodóvar. Bio je to tek početak suradnje koja je imala presudnu ulogu u Banderasovu profesionalnom životu.

Almodóvar mu je povjerio manju ulogu u filmu "Labirint strasti" iz 1982. godine. Tijekom sljedećih godina Banderas se pojavio u nizu njegovih filmova, među kojima su "Žene na rubu živčanog sloma" te "Veži me!". Upravo su međunarodni uspjeh Almodóvarovih filmova i njihova sve veća popularnost izvan Španjolske otvorili Banderasu vrata američke filmske industrije.

Odlazak u Hollywood bez znanja engleskog jezika

Početkom devedesetih Banderas je počeo graditi karijeru u Hollywoodu. Nakon kratkog pojavljivanja u Madonninu dokumentarnom filmu "Truth or Dare" iz 1991., prvu značajniju američku ulogu dobio je u filmu "The Mambo Kings" 1992. godine. U to vrijeme gotovo uopće nije govorio engleski pa je svoje replike morao učiti fonetski, praktički pamteći njihov zvuk. Unatoč toj prepreci, njegova interpretacija glazbenika koji pokušava pronaći svoje mjesto pod suncem privukla je pozornost kritičara i pokazala da španjolski glumac ima potencijal za mnogo veće stvari.

Pravi proboj među širokom američkom publikom uslijedio je već sljedeće godine u hvaljenoj drami "Philadelphia" iz 1993. Banderas je utjelovio partnera odvjetnika oboljelog od AIDS-a, kojeg je glumio Tom Hanks. Ubrzo je počeo glumiti uz neke od najvećih zvijezda tog vremena. Godine 1994. pojavio se uz Brada Pitta i Toma Cruisea u filmu "Intervju s vampirom". Godinu poslije glumio je sa Sylvesterom Stalloneom u akcijskom filmu "Assassins", a zatim je preuzeo glavnu ulogu u "Desperadu", drugom dijelu meksičke trilogije redatelja Roberta Rodrigueza.

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Sredinom devedesetih Banderas je već bio tražen kao glavni glumac, a 1996. ponovno se našao uz Madonnu, ovoga puta u filmskoj adaptaciji mjuzikla Andrewa Lloyda Webbera "Evita". Film mu je omogućio da, osim glumačkih, pokaže i svoje pjevačke i plesne sposobnosti. Dvije godine poslije uslijedila je jedna od uloga koje će obilježiti njegovu karijeru. U velikom filmskom hitu "Zorro: Maskirani osvetnik" iz 1998. nastupio je uz Catherine Zeta-Jones i Anthonyja Hopkinsa. Banderasov Zorro postao je jedan od njegovih najpoznatijih likova.

Početkom novog tisućljeća pojavio se u prvom filmu iz popularnog serijala "Spy Kids" Roberta Rodrigueza, a zatim se vratio i u nastavcima "Spy Kids 2" iz 2002. i "Spy Kids 3" iz 2003. godine. Ponovno je surađivao s Rodriguezom i na filmu "Once Upon a Time in Mexico" iz 2003., dok je 2005. još jednom odjenuo Zorrovu masku u filmu "Legenda o Zorrou".

Banderas se tijekom karijere nije zadržao samo ispred kamere. Okušao se i kao redatelj filmova "Crazy in Alabama" i "Summer Rain", a uspješno se vratio i kazalištu. Posebnu pozornost privukao je nastupom u brodvejskom mjuziklu "Nine", za koji je bio nominiran za prestižnu nagradu Tony u kategoriji najboljega glavnog glumca u mjuziklu.

Glas koji je osvojio novu generaciju publike

Njegov dubok glas i karakterističan španjolski naglasak pokazali su se idealnima i za animirani film. Godine 2004. posudio je glas Mačku u čizmama u filmu "Shrek 2". Šarmantni mačak ubrzo je postao jedan od najpopularnijih likova franšize, pa je 2011. dobio i vlastiti film "Mačak u čizmama", u kojem su glasove likovima, među ostalima, posudili Salma Hayek i Zach Galifianakis. Iste godine Banderas se ponovno vratio svojim španjolskim filmskim korijenima i Pedru Almodóvaru, nastupivši u njegovu mračnom trileru "Koža u kojoj živim".

Sljedećih godina nastavio je izmjenjivati velike holivudske projekte i raznovrsnije glumačke izazove. Pridružio se glumačkoj ekipi akcijskog spektakla "Plaćenici 3", a svoj prepoznatljivi glas i glumački talent donio je i filmu "The SpongeBob Movie".

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Godine 2017. glumio je u akcijskom trileru "Security", u kojem tumači zaštitara trgovačkog centra koji pokušava spasiti djevojčicu pred opasnim kriminalcima. Godinu poslije prihvatio je jedan od najvećih izazova svoje televizijske karijere, u drugoj sezoni antologijske serije "Genius" National Geographica utjelovio je legendarnog španjolskog slikara Pabla Picassa.

Posebno važna godina u njegovoj karijeri bila je 2019., kada je ponovno surađivao s Pedrom Almodóvarom. Film "Tuga i slava" bio je njihova osma suradnja. U izrazito osobnom Almodóvarovu filmu Banderas je ostvario jednu od najhvaljenijih izvedbi svoje karijere. U njegovu liku mnogi su prepoznali elemente samoga redatelja.

Srčani udar i privatni život

Iza glamura filmske karijere Banderas je prošao i kroz ozbiljnu zdravstvenu krizu. U siječnju 2017. doživio je srčani udar dok je vježbao u svojem domu u engleskom Surreyu. Nakon toga ugrađena su mu tri stenta.

Iako je iskustvo bilo ozbiljno, Banderas je poslije govorio kako mu je upravo taj događaj promijenio pogled na život. U razgovoru za The Irish Times opisao ga je čak kao jednu od najboljih stvari koje su mu se dogodile jer ga je natjerao da ponovno razmisli o vlastitim prioritetima i shvati što mu je uistinu važno.

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Banderasov privatni život također je godinama privlačio veliku pozornost javnosti. Glumicu Melanie Griffith upoznao je tijekom snimanja filma "Two Much". Nakon burne romanse i završetka njegova braka s prvom suprugom Anom Lezom, Banderas i Griffith vjenčali su se u svibnju 1996. godine. Iste godine rodila im se kći Stella.

Njihov brak trajao je 18 godina. Godine 2014. objavili su da se razvode, a razvod je službeno okončan godinu kasnije. Slavna glumica Dakota Johnson, kći Melanie Griffith, nerijetko je u intervjuima pričala kako u Banderasu vidi oca jer ju je on praktički odgojio. Nakon rastave Banderas je započeo vezu s Nicole Kimpel, nizozemskom financijskom savjetnicom.