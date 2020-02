Nijemci stižu u Srbiju kako bi snimili dokumentarac o Šabanu

Prošlo je više od godinu dana otkad je u teškoj prometnoj nesreći u Njemačkoj poginuo kralj narodne glazbe Šaban Šaulić. Dok se vraćao s nastupa u Bielefeldu, na njegov automobil naletio je turski državljanin Alsin Levant svojom Mazdom. Bio je pod utjecajem alkohola te nije imao važeću vozačku dozvolu...

No, izgleda kako je skupina Nijemaca odlučila napraviti dokumentarac o životu pokojnog Šaulića. Kurir prenosi kako je četvero ljudi već počelo raditi na dokumentarcu, a krajem ožujka stižu u Beograd kako bi odradili snimanje. Filmska ekipa će u Srbiji boraviti tri dana te će obaviti razgovor s obitelj Šaulić, ali i s njegovim prijateljima te kolegama.

Posjetit će i njegov grob, a u dokumentarcu će se naći i trenutci sa suđenja Šabanovom ubojici.

Državni tužitelj, Kristof Makel, u svibnju 2019. dao je izjavu za medije, u kojoj je rekao da je Alsin Levent dostavio svoju adresu sudu i da ne postoji mogućnost da napusti državu. Levantov odvjetnik nije htio javno otkriti gdje se turski državljanin trenutno nalazi, a razlog su brojne prijetnje smrću koje mu svakodnevno upućuju brojni Šabanovi obožavatelji.

- Prema podacima koje je istraga do ovog trenutka utvrdila, Leventu se na dušu stavlja nemarna vožnja kojom je ubio dvije osobe. Budući da je vozio pod utjecajem alkohola, nema sumnje da će se ponovo naći iza rešetaka, to jest, mora da računa na zatvorsku kaznu. Nalazi obdukcije ne ukazuju na to da Šaulić, koji je sjedio na suvozačevom mjestu, i Kerić, koji je upravljao Seat Ibizom, nisu bili vezani. Ovaj podatak biti će izuzetno dragocjen u momentu izricanja presude Leventu - objavili su njemački mediji.

Šabanova obitelj planira podići privatnu tužbu protiv turskog državljanina te tražiti odštetu u iznosu od 300.000 eura za pretrpljenu bol zbog gubitka voljenog člana obitelji.