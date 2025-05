Nikad dosadno na večeri, a svoj komentar dali i eksperti: 'Ako joj sad nije jasno, kada će biti?'

Večerašnja epizoda 'Braka na prvu' okupila je kandidate na još jednoj zajedničkoj večeri, ujedno prvoj od dramatične zamjene partnera. Prije večere kandidati su dobili zadatak napisati pismo jednoj osobi u eksperimentu za koju smatraju da joj treba otvoriti oči ili ukazati na nešto što ta osoba sama nije primijetila.

Doris i Igor prvi su stigli na večeru i sjeli svatko na svoju stranu, ne zbog vlastitih razmirica, već zbog ostalih kandidata koji su tek stizali. „Idemo napraviti ovu večeru dobrom, samo me prati i kreni, slobodno i ti kreni, pratit ću i ja tebe i slobodno pitaj, danas malo tako pitamo“, rekla je Doris svom suprugu.

„Mislim da Igor ovu situaciju više gleda kroz osjećaj pravednosti dok Doris to gleda kroz empatiju i ljubav prema svojoj prijateljici i tu su se razdvojili. On kroz to što ona podržava Kristinu preispituje njen sustav vrijednosti jer, ako to odobrava svojoj frendici, onda bi to ona mogla napraviti njemu“, komentirao je ekspert Sakoman, a ekspertica Stasiow dodala je kako je to često problem među parovima, iako situacija najčešće nije takva jer ljudi imaju različit odnos prema prijateljima od onog kakav imaju sa svojim partnerima.

Kad su se Doris i Igoru pridružili Irma i Franjo, Doris je pitala Irmu je li joj bilo neobično doći s Franjom na večeru. „Ne, dapače, baš mi je bilo ugodno to da smo malo promijenili. Iskreno, ja sam se preporodila, a Franjo je Igoru rekao: „Irma se smiješi jer je procvjetala jer je cijelo vrijeme pokušavala biti u pozadini i biti nešto što nije i to ju je sve gušilo, a sad je baš vesela.“

Silvija i Hrvoje stigli su idući, a Hrvoje je najavio: „Danas ću biti malo neuobičajen s obzirom na to da sam inače miran, a danas ću imati puno pitanja - danas nema ništa u rukavicama.“ Sljedeći su stigli Ema i Manuel zatim Jeannette i Simon, a novopečeni par Krstina i Marko stigli su posljednji, sjeli sa strane i komentirali tko s kime sjedi i tko je s kime stigao. „Smiješni su mi. Smiješno mi je koliko misle da su dobri glumci. Prije deset dana je Tina na ceremoniji govorila da očekuje od mene reakciju i da je spremna za ljubav sa mnom i sad odjedanput su oni ludo zaljubljeni“, komentirao je Franjo.

Kandidati su se smjestili za stol, a Silvija je odlučila sjesti dalje od svog supruga koji joj je rekao: „Draga moja Silvija, živjela ti meni. Svatko je tamo gdje želi biti.“ Ekspertica Iva Stasiow također je komentirala ovu situaciju: „Mislim da je ona potencirala da oni sjednu razdvojeno kako bi on malo razmislio o svom ponašanju jer su sad stvarno njeno nezadovoljstvo i frustracija došli do nekog vrhunca.“

Situacija za stolom polako se zaoštravala, a Hrvoje je počeo postavljati pitanja ostalim kandidatima i očekivalo se kada će netko potegnuti temu zamjene parova, a kad je to učinio Igor, Simon se ubacio i rekao: „Njih dvoje što jesu, jesu. Ja ne stajem njima u obranu, ali mislim da nije u redu i treba njima dati malo vremena da dišu, a ova pitanja nisu uopće na mjestu i nije vrijeme za to.“

Nakon Eminog pitanja Hrvoju zašto su se zamijenili za mjesta Hrvoje joj je rekao kako ne želi razgovarati s njom što se Simonu nije svidjelo jer je smatrao da se ponio ružno i da je trebao imati razumijevanja za to da je Ema ipak mlađa od njega i da je on džentlmen i zaključio: „Ponio se prema njoj kao da je zadnje smeće na ulici i meni je to bilo degutantno.“

Hrvoje je zatim više puta dolazio do Silvije, što nije promaknulo: „To je njegov pokušaj da malo ugasi tu vatru, ali ne znam baš je li pogodio“, komentirala je Stasiow.

Slijedilo je čitanje anonimnih pisama, a Doris je prva pročitala svoje pismo. Autor pisma poručio je Doris da se Igor zagrijao za nju i da bi se njihov odnos mogao nastaviti i nakon eksperimenta pa je sad vrijeme da se Doris također otvori tom odnosu. Franji je u pismu rečeno da je ovaj eksperiment igra koji treba prihvatiti, opustiti se i manje brinuti o tome tko će što reći i napraviti.

Marku je autor pisma poručio da pričeka da se slegnu dojmovi i da još može razviti prijateljski odnos s Irmom. Autor pisma za Hrvoja poručio mu je da više iskaže svoju naklonost prema Silviji, poljubi je, drži za ruku i bude pravi suprug, prijatelj i muškarac.

Tinino pismo bilo je nešto ozbiljnijeg tona. Autor joj je rekao da zna da bi Franjo ostao s njom u eksperimentu do kraja i da nije tako brzo trebala zamijeniti partnera, a na kraju je stajalo: „Što se tiče Marka, budi oprezna s njim i ne otvaraj mu olako svoje srce. Budi pametna i pazi da ne budeš izigrana. Mene Marko razočarao, nadam se da neće i tebe. Moje mišljenje je da mu se sviđaš, ali samo prijateljski i da mu je glavni plan ostati do kraj eksperimenta.“

„Pogodile su me riječi i način pisanja jer su to neistine i laži, a ja ne volim neistine i laži. Iskrena sam osoba i ne volim kad se laže i preuveličava, ako već nešto želiš reći onda reci pravu istinu“, rekla je Kristina. „Tina je dobila dugačko pismo i meni je drago da ga je netko napisao jer sam joj i ja to htjela reći. Tina, pazi“, komentirala je Irma.

Marko je odlučio poručiti nešto svima: „Svi smo se zajedno složili za zamjenu supružnika. I tko god što rekao o meni i o Kristini ja sam tu i uvijek ću biti da je zaštitim u ovom eksperimentu, a možda i kasnije. Moji osjećaji su iskreni što se možda moglo primijetiti, možda ne. Ne znam što da vam kažem, ali meni je lijepo, uživamo svakog dana, a na vama je da sudite kako želite“, rekao je Kristinin novi suprug pa su mu svi zapljeskali.

Silvija je dobila čak četiri pisma, a tema im je bila ista - autori su primijetili kako se ona trudi u eksperimentu i daje se, a zauzvrat ne dobiva toliko. „Ako joj nakon ova četiri pisma nije jasno, ne znam kad će joj biti jasno. Nama je svima jasno“, komentirao je Pelić, a Jeannette dodala: „Dovoljno ju je duboko pogodilo i mislila sam da će zaplakati, ali je bila vrlo hrabra i savladala emocije.“

Irma i Silvija odvojile su se kako bi popričale pa je Irma Silviji rekla: „Kao što sam ja dugo branila Marka, tako i ti sad braniš Hrvoja, a u jednom momentu bi mogla reći neke stvari da vaše iskustvo bude iskrenije.“ Marko je pričao s Kristinom i rekao joj: „Mišljenje drugih ne treba nas dirati“, a ona mu je odgovorila: „Mene živcira što on ispada svetac, a ja ispadam grozna.“ „Ja znam da tebi to ne treba, ali ja želim biti taj netko tko će te zaštititi, tko će biti tu da ti pomogne kad treba, ne moraš ti to tražiti, ja to želim“, poručio je Marko svojoj novoj supruzi.

Stiglo je novo pismo od eksperata - svi su dobili tekst Silvijine pjesme i u glas zapjevali što je Silviju dirnulo gotovo do suza, a na kraju se kandidatima pridružio i novi par - Bojana i Darko. „Ekipa mi se čini super, baš sam ugodno iznenađena što su tako veseli“, rekla je Bojana.

Nakon večere novi par je uselio u svoj novi stan, a Doris i Igor komentirali su događaje s večere i zaključili kako nikad nije sve kako se čini i kako su večeras maske pale.

