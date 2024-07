Nikad nije pristao! Evo koliko je Oliver odbio novca za koncert u Srbiji: 'Imao bi tri Marakane...'

Prošlo je šest godina otkako nas je napustio najveći glazbenik na ovim prostorima, Oliver Dragojević. Gotovo mu je svaka pjesma postajala hit, a albumi rasprodavani u stotinama tisuća primjeraka. Pjevao je u gradovima diljem Europe i svijeta, no nakon raspada bivše Jugoslavije odbijao je pjesmama uživo razveseljavati publiku u Srbiji. 'Dođite, imam koncert u Tuzli, u Zenici, u Sarajevu', poručivao je.

Zašto je njegova odluka bila takva, objasnila je prije nekoliko godina njegova supruga Vesna. Oliveru je u sjećanju ostao urezan prizor s jedne snimke iz 90-ih godina, na kojoj je bombardiran Dubrovnik. Gorili su brodovi, a među njima je izgorio i brod njegovog punca.

- Otac mi je počeo plakati i kukati, a onda mu je Oliver rekao: 'Miljenko, nemojte vi ništa brinuti. Ja sam puno tamo radio, bio sam milijun puta, ako će vas to utješiti ja više nikada neću tamo pjevati' - rekla je Vesna za bosanskohercegovačku televiziju TV1.

Prošlo je 4 godine od smrti Olivera Dragojevića | Foto: Tino Juric/PIXSELL

Iako je njegova odluka bila jasna, srpski organizatori godinama su se trudili dovesti ga u Beograd. Estradni menadžer Saša Mirković je prije nekoliko godina otkrio koliko je novca nudio Oliveru da zapjeva u Beogradu.

- Puno puta sam sjedio s Oliverom, ja sam jedan od onih koji ga je stalno zvao da dođe u Beograd i to za poprilično veliku lovu…. Za jednu Marakanu nudio sam mu milijun tadašnjih maraka, to je bilo negdje 2002 godine. Onda sam mu još rekao: 'Ako imamo dvije Marakane dat ću ti tri milijuna maraka!. On bi imao ne dvije, nego tri Marakane, vjerujte mi, pa je prema tome odbio pet-šest milijuna maraka - rekao je menadžer Mirković za Slobodnu Dalmaciju.

Beograd: Aca Lukas i Kija Kockar optužili RTS za neregularnosti na izboru za pjesmu Eurovizije | Foto: Antonio Ahel

Novinari su ga uporno ispitivali o beogradskom koncertu, a on im je uporno uzvraćao s 'ne'.

- Valjda mu je više bila puna kapa toga. I onda ga je jedan novinar pitao: 'Hoćete li doći u Beograd pjevati?' A on kaže: 'Hoću'. Ovaj je valjda mislio da ima ekskluzivu! Pita ga kad će doći, a Oliver odgovara: 'Kad vratite sve naše nestale. I kad pokupite mine što ste posijali. Znači nikad' - ispričala je Oliverova udovica.

Split: 07.12.1947. ro?en poznati hrvatski glazbenik Oliver Dragojevi? | Foto: Petar Glebov/24sata