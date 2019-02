Nikad stariji kandidati: Ljubo je zbog bivše 40 godina bio sam

Volio sam jednu ženu previše, a nisam znao da je volim dok me nije ostavila. Volio sam je 40 godina, udala se nakon što me ostavila, a danas je tužna udovica, otkrio je Ljubo Bebić (67) svoju tužnu ljubavnu priču.

Foto: RTL

Ljubo je jedan od kandidata koji su dobili mnoštvo pisama i prošli dalje u novoj sezoni 'Ljubav je na selu'. Sudeći prema komentarima po društvenim mrežama, Ljubo bi mogao biti zvijezda nove sezone. i sebe opisuje kao svjetskog čovjeka, trgovca, poljoprivrednika, zavodnika i stand-up komičara.

Dolazi iz Metkovića i ima 67 godina, a vlasnik je ribljeg uzgajališta i farme. Iza tog vanjskog lica krije se čovjek koji je rano morao odrasti. Već sa 17 godina počeo je skrbiti za svoju obitelj. Ljubo je imao jako puno životnih početaka, ali nikad se, kaže, ne predaje, tako i u svojoj 66. godini sanja o onoj pravoj, za koju bi učinio sve, pa je tako otkrio da je zbog poljupca jednom prilikom skočio u zaleđeno jezero, prenosi RTL.

Otkrio je kako je četrdeset godina patio za svojom bivšom koja ga je ostavila. Tek kada ga je ostavila Ljubo je, kako kaže, otkrio da je voli. Ona se potom udala za drugoga. Nedavno je ostala udovica. Marijana ga je upitala da li je moguće da sad završe zajedno, ali je Ljubo odbio takvu mogućnost.

- Ona je udala sad za alkohol - rekao je Ljubo.

Farmera Josipa Krizmanića (68) bolest je spriječila da nastavi sudjelovati u daljnjim emisijama iako je dobio dovoljan broj pisama, a Marijana je odlučila sva njegova pisma sačuvati i dati mu ih kada ozdravi.

[video: 1203986 / Sudbonosna 'Ljubav na selu': Show je zaslužan za sedam brakovs i trinaestero djece]

Željko Bilić (42) iz Bala te Boris Kolesarić iz Poreča također su dobili telefonske pozive voditeljice, a obojici je otkrila da su prošli dalje te da ih čeka na zakazanom mjestu kao i ostale farmere koji su dobili dovoljan broj pisama.

Marko je Marijani otkrio da je bio oženjen 17 godina i da mu je žena umrla prije 18, no tek je sada odlučio ponovno vjerovati u ljubav. Ljubo joj je pak rekao da on nije Ljubo nego Ljubav te da se nikad nije ženio zbog jedne žene'.

Dragan Ljiljak (35) iz naselja Veliki Obljaj pokraj Gline je također prošao dalje.

Foto: rtl

Marko Skelin (61) iz Drniša nasjeo je na Marijaninu smicalicu nakon što ga je nazvala i rekla mu da nije dobio nijedno pismo, dok je Jovanu Karapandži (31) iz Mlake Antinske javila da mu stiže u goste jer je prošao dalje.

Jovan iz Mlake Antinske kraj Vinkovaca obožava selo i životinje, a u 'Ljubav je na selu' traži djevojku koja bi živjela s njim na imanju. U emisiju ga je, kaže, prijavio prijatelj.

- Prijatelj me prijavio. Onda je to razglasio drugim prijateljima i svi su složno rekli da, ako ne prihvatim ući u emisiju, neće se više družiti sa mnom. Znaju da se volim šaliti i zezati i ja sam to prihvatio kao avanturu - kaže Jovan za RTL.

Foto: rtl

- Više sam puta imao slomljeno srce. Nisu bile u pitanju veze, nego neuzvraćena ljubav - priznaje Jovan koji je dobio već nekoliko pisama atraktivnih djevojaka.

- Moja idealna žena voli životinje kao i ja, mora me podržavati u tome. Nema veze je li plava ili crna. Više volim crnke, ali nema veze, bitno je kakva je osoba u duši, da nije zlobna i pokvarena - dodao je.