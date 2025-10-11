Nikad viđene fotke Dire Straitsa iz Kranjčevićeve: Prije koncerta u centru Zagreba tražili šešir

Supruga i ja šetali smo centrom Zagreba, spremali se za koncert, bio je lijep dan, kad sam ugledao jednog s plakata koji je najavljivao koncert Dire Straitsa u Kranjčevićevoj. Bio je to klavijaturist Alan Clark, a s njim je bio gitarist kojega su angažirali za tu turneju. Pitali su nas gdje mogu kupiti šešir, ispričao nam je Vladimir Dimić.

On je, ujedno, i autor fantastičnih crno-bijelih fotografija s koncerta, koji je održan 12. srpnja 1983. na stadionu u Kranjčevićevoj, u sklopu turneje 'Love Over Gold'.

- Sjećam se da sam već bio u Zagrebu, znam da je koncert bio jako dobar. Sjećam se i da su nam servirali kavu i rekli da je to ovdje velika stvar. Detalja se ipak ne sjećam, bilo je u međuvremenu previše koncerata da bih se svih sjećao. Nadam se da smo kupili šešir - rekao nam je Alan Clark, pa dodao:

Foto: Vladimir Dimić

- Više se sjećam Splita 1985., bila je to turneja 'Brothers in Arms', tamo smo bili puno dulje, snimili spot, a išao sam i na ronjenje, do nekih olupina. To je bilo lijepo.

S njim je tad na pozornici bio i Mel Collins na saksofonu, član benda Dire Straits Legacy, koji danas nastupaju u zagrebačkoj Tvornici. Vraćaju se u Zagreb nakon 42 godine, a tu su još gitarist Phil Palmer i perkusionist Danny Cummingss, koji su u originalnom bendu bili od 1990., zatim basist Steve Walters, Cristiano Micalizzi (bubnjar), jedan od najtraženijih europskih klavijaturista Primiano Di Biase i frontmen Marco Caviglia.

Foto: Privatni album

- Što od nas možete očekivati? Pa vrhunski bend i vrhunsku svirku, u to sam siguran. A to radimo dobro, dokaz su što nam danas na koncerte dolaze obitelji, odnosno oni koji su nas slušali prije 40 godina danas dolaze s djecom i unucima - dodao je Clark.

Foto: Vladimir Dimić

'Sultans of Swing', 'Walk of Life', 'Tunnel of Love', 'Money for Nothing', 'Private Investigations', 'Romeo and Juliet', 'Brothers in Arms'..., samo je dio hitova kultnog benda koje će publika moći čuti u Tvornici.

- Meni je najdraža 'Private Investigations', a s njom i započinjemo naše nastupe. Najdraža mi je valjda zato što sam s njom imao puno posla - odgovara nam Clark.

U bend je došao 1980. i ostao do 1995. godine, odnosno raspada benda. Pokušavali su se okupiti, godinama zvali frontmena i osnivača Marka Knopflera, ali bez uspjeha. Danas nisu u kontaktu.

- Kad smo se raspali, mislio sam da nikad više neću svirati pjesme Dire Straitsa. No sve se promijenilo prije 12 godina. Phil nas je kontaktirao i pitao želimo li probati opet svirati Dire Straitse. Počeli smo u Italiji i bilo je odlično pa smo samo nastavili - otkriva nam glazbenik koji je član Rock'n'roll kuće slavnih, a u karijeri je nastupao s Bobom Dylanom, Tinom Turner, Rodom Stewartom, Eltonom Johnom, Louom Reedom, Sealom...

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Ima i solo karijeru, upravo je na snimanju drugog albuma, kaže da ga to jako veseli.

- Nedavno sam započeo snimanje u Real World studiju Petera Gabriela u Engleskoj. Kad se vratim s turneje, nastavljam sa snimanjem, a nadam se da bi album mogao izaći početkom sljedeće godine. Vesele mi i solo nastupi, kad me ljudi dolaze slušati. Zasad je to najviše u Italiji - završio je Alan Clark.