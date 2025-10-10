Započela izgradnja prve tribine u Kranjčevićevoj! Tomašević: 'Ovo je početak nove faze...'

Krajem travnja počela je rekonstrukcija stadiona u Kranjčevićevoj ulici. U svega nekoliko tjedana nestao je legendarni stadion na kojem je NK Zagreb ispisao povijest, ali polako niče nova zagrebačka ljepotica koja će biti ponos grada. Bit će stadion po najvišim standardima i moći će ugostiti europske utakmice Dinama i naše reprezentacije.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević obišao je radove u petak ujutro povodom postavljanja prvog nosivog stupa za prvu, sjevernu, tribinu na stadionu.

Upravo iza nas može se vidjeti kako se postavlja prvi nosivi stup za prvu tribinu na stadionu, sjevernu tribinu. To je nekakav početak jedne nove faze u realizaciji projektu. U travnju su počeli radovi na uklanjanju objekta, radovi su na sve četiri strane, rade se četiri buduće tribine. Podsjetit ću i da 55 godina u Zagrebu nije izrađen nijedan novi nogometni stadion, posljednje je 1969. godine na Maksimiru izgrađena južna tribina, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je u petak obišao gradilište stadiona u Kranjčevićevoj ulici.

Foto: 24sata

Dodao je da mu je drago da nakon šest mjeseci radovi dobro napreduju.

- Ugovoreni rok je kraj 2026. godine i nadam se da će tako i biti. Što se tiče opisa projekata, investicija je vrijedna 38 milijuna eura bez PDV-a, a financira se u potpunosti iz gradskog proračuna, to je isključivo gradski projekt. Imat će kapacitet 11.163 mjesta. Na ovom stadionu će igrati Dinamo i drugi zagrebački klubovi dok se ruši novi stadion u Maksimiru. Oko toga je osnovano povjerenstvo te ćemo uskoro imati i međunarodni arhitektonski natječaj za taj stadion. Da se vratimo na Kranjču, fasada će biti od aluminijskih profila koji zahtijevaju minimalno održavanje, bit će i vertikalni vrtovi, imamo i spremnik za kišnicu koji će se koristiti za zalijevanje terena, imat će i solarnu elektranu snage 1 megavata kako bi u što većoj mjeri bila energetski održiva. Stare reflektore zamijenit će LED, moderna, difuzna rasvjeta koja će biti na krovovima tribina te se više neće vidjeti one sjene koje su se mogle vidjeti kad se gledao prijenos utakmice na TV-u - rekao je gradonačelnik.

Osim stadiona, stanovnici ove četvrti dobit će i novi trg na Kranjčevićevoj ulici, prostor od 6300 kvadrata, a tu će biti i parking od 400 mjesta, koji će građani moći koristiti kada ne budu utakmice. Stadion će se koristiti i za koncerte, kao i različite manifestacije.

Predstavnike medija zanimalo je kako će biti podijeljeno financiranje?

Foto: 24sata

- To ovisi o tome u kojem će rangu klubovi igrati. Stadionom će upravljati Ustanova za upravljanje sportskim objektima, a stadion će se davati na korištenje Dinamu, Lokomotivi ili nekom drugom klubu po uvjetima zakupa koji su imali. Maksimirski stadion je druga priča, tamo ćemo vjerojatno imati natječaj za upravljanje stadionom, ali to je još predmet rasprave - rekao je Tomašević.

Dodao je i kako će stadion biti prilagođen osobama s invaliditetom, imat će posebno prilagođena mjesta i liftove na zapadnoj tribini i sve potrebno što će im olakšati. Kratku izjavu dao je i predstavnik glavnog izvođača radova, Strabaga.

- Radovi teku planiranim tempom. Trenutno se na gradilištu nalazi, u prosjeku, od 80 do 100 ljudi, zavisno o opsegu radova na taj dan. Trenutno smo u fazi izvedbe armiranobetonskih temelja svih tribina, i krenuli smo s montažom prvog stupa AB montažni. Izazovno je i kompleksno, pogotovo sama proizvodnja i montaža AB konstrukcije, naravno, cijeli projekt je kompleksan. Ali napredujemo iz dana u dan. Planiramo pojačati tempo i završiti objekt sukladno očekivanjima i ugovoru i dogovoru s Gradom. Sav beton je predrobljen, recikliran. On se iskoristio u potpunosti. Čelična konstrukcija predana je tvrtci koja je ovlaštena za daljnju obradu, recikliranje tog materijala i svi ostali materijali koje je bilo moguće iskoristiti su iskorišteni - rekao je Igor Sedlar, voditelj gradilišta Strabaga.