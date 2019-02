'Nikada nemam tremu, ali kad sam s tobom izašla na binu...'

U pet nastavaka donosimo vam priče o životu velikog estradnog umjetnika i omiljenog pjevača Šabana Šaulića. U karijeri je napravio sve što se moglo, ostavio iza sebe nebrojene klasike. Uz pjesme 'kralja narodne muzike' se plakalo i slavilo...

Što su kolege i prijatelji Šabana Šaulića rekli nakon što su čuli za njegovu smrt:

Neda Ukraden

- On je bio izvanserijski muzikalan čovjek, sa tim glasom koji je sa takvom lakoćom kontrolirao. Nikad nije zabušavao. Bio je jako skroman čovjek. Bio je tolika zvijezda, toliko je punio, bio toliko popularan.. - kazala je Neda Ukraden.

Lepa Brena

- Odlaze oni najbolji, među njima i Šaban. Od njega smo svi učili, sa njim smo se družili, pjevali, surađivali i tugovali. Njega smo voljeli i poštovali, od njega smo učili život. Vječna ti slava dragi prijatelju. Obitelj Živojinović - napisala je Lepa Brena.

Halid Bešlić

- Jako sam potresen. Znao sam Šabana skoro 40 godina, od kad smo počeli s pjevanjem. Teški je ovaj gubitak za sve nas - rekao nam je pjevač Halid Bešlić koji je s Šaulićem privatno bio prijatelj.

Marija Šerifović

- Od kada znam za sebe, znam i za tebe. Dok sam kao dijete sjedila u uglu restorana moje kuće u Kragujevcu i slušala te i učila... Pa do današnjeg dana kada sam odrasla osoba koju si nazivao svojom najboljom mlađom kolegicom. Znaš, ja skoro nikada nemam tremu... Ali trema i odgovornost koju sam imala one večeri kada si me pozvao da ti budem gost na koncertu u Sava centru - e to je trema, to je poštovanje i za mene veliki znak da je ono što radim ispravno i dobro. Nije trebalo ovako završiti. Uporno govorim da je važno ostaviti trag... A ti si ostavio neizbrisiv u našim srcima! Sada štap u ruke, na čamac i na tvoj Dunav u miru! Šabane, neka ti je vječna slava i hvala - napisala je Marija Šerifović.

Dragana Mirković

- Teško mi je povjerovati jer legende ne umiru!!! Koristila sam svaku priliku da ti kažem koliko te poštujem i volim, ali nisam imala dovoljno prilika. Beskrajno mi je žao i nema riječi kojima bih opisala koliko sam tužna. Jako sam se radovala zajedničkom koncertu u Ljubljani, ali... - s tugom je kazala Mirković.

Hanka Paldum

- Ode nam i naš Šaban Šaulić. Kolega i dragi prijatelj kojeg sam voljela i poštovala. Kad se dogode ovakve situacije, odmah mi prođu slike, trenuci provedeni sa čovjekom koji nikada nije dozvolio da u njegovom prisustvu netko loše priča ni za koga. Samo je znao odmahnuti rukom, nasmiješiti se i prijeći na lagane teme. Želio je da mu život teče mirno kao i voda koju je volio i gdje je najviše želio provoditi svoje slobodne trenutke. Ode nam Kralj, koji nas je svojim anđeoskim glasom i pjesmama odmarao, unosio radost u naša srca, tugu pretvarao u radost, a radost u tugu i tako ukrug. Dragi naš Šabane, dušo plemenita, skrasi se u vječnom smiraju, gdje ćeš svoju dušu odmoriti, u Božjem dvorištu u mirisu najljepšeg cvijeća, pored vode, kako si i želio živjeti - napisala je Paldum.

Šerif Konjević

- Nitko ne može shvatiti i razumjeti kako je sada u mojoj duši. Otišao je moj prijatelj, moj učitelj. Nikada nitko neće pjevati i dostići u muzici što je on dostigao. Svima nam je bio uzor. Postavljam sebi pitanje kako nastaviti dalje pjevati? Kako pronaći snage? Zaista trenutno nemam mnogo riječi da opišem ovu tragediju. Tvoji će hitovi vječno živjeti u mom repertoaru. Zbogom najvećem pjevaču i KRALJU - oprostio se Šerif Konjević o Šabanu Šaulić.

Aca Lukas

- Druže, brate, kralju, počivaj u miru, a mi ćemo te vječno pamtiti i voljeti, i dok smo živi trudit ćemo se, da te nikada nitko ne zaboravi! Ti si to zaslužio najbolji čovječe!!! - napisao je Aca Lukas na svom Facebook profilu se tako zauvijek oprostio od svog prijatelja.

Boban Rajović

- Imali smo dosta zajedničkih trenutaka i veselja. Tih, skroman, velika legenda. Njegova skromnost ga je krasila... Šaban će vječno živjeti - napisao je Boban Rajović.