Nikada nije želio biti 'zvijezda', a njegov slučaj i danas intrigira

Kada je umro imao je samo 27 godina te je završio u (ne)slavnom 'Klubu 27', među velikim glazbenicima koji su preminuli upravo u toj, čini se kobnoj godini. Frontmen benda Nirvana Kurt Cobain tragično je preminuo na današnji dan 1994. godine. Pucao si je sačmaricom u glavu u svojem domu u Seattleu, a pokraj njegovog tijela pronađeno je oproštajno pismo napisano crvenom tintom i posljednji album benda naziva 'In Utero'.

- Kad smo iza pozornice, upale se svjetla i krene manično urlanje publike, na mene to ne djeluje na način na koji u tome uživa Freddie Mercury koji cvate i upija ljubav i obožavanje. Zavidan sam mu na tome. Činjenica je da te ne mogu prevariti, nikoga od vas. Najgora mi je misao da varam ljude jer se pretvaram da se 100 posto zabavljam... Frances i Courtney, bit ću na vašem oltaru. Courtney, molim te, nastavi živjeti za Frances. Njezin život će biti mnogo sretniji bez mene. Volim vas - stoji u jednom odlomku pisma. Iza sebe je ostavio kći Frances Bean Cobain (27) i suprugu Courtney Love (55).

Glazbenik koji, tvrde oni koji su ga poznavali, patio je od bolova u želucu koji nikada nisu dijagnosticirani ili zaliječeni, bio je narkoman, a imao je i dijagnozu psihičke bolesti - članovi njegove obitelji ne mogu se do danas složiti je li riječ o kliničkoj depresiji ili bipolarnom poremećaju. Psihičke i želučane probleme gasio je heroinom o kojem je bio sve ovisniji.

Dio njegove privlačnosti, osim glazbenog talenta, bio je u tome što se zaista vidjelo da je riječ o pjevaču koji ne želi biti 'zvijezda'. U trenutku njegove smrti Nirvana je bila na vrhuncu popularnosti, a Kurt Cobain je bio predvodnik cijele jedne generacije. Posljednji nastup Nirvana je imala u Münchenu 1. ožujka 1994., a četiri dana ranije brojni Hrvati otišli su na njihov koncert u Ljubljanu. Chris Krist Novoselic, basist Nirvane porijeklom s otoka Iža, dao je tada intervju na hrvatskom za HTV. Mjesec dana kasnije, Kurtova smrt je sve šokirala. Sve o nastanku Nirvane prije nekoliko godina za 24sata opisao je Novoselicev otac Krsto.

- Sastajali su se i svirali u našoj garaži. Susjedi su me stalno zvali i vikali: ‘Mister Novoselic, ta buka je preglasna!’. Bili su to normalni klinci, zafrkavali su se i smijali kao i sva druga djeca. Mali Cobain je živio niz ulicu, malo dalje od nas, i stalno je bio kod nas poslije škole. Bio je miran i povučen, danas si ga pitao kako je, a on bi ti sutra odgovorio da je dobro. Ali pokažeš mu šalicu i on o njoj napiše deset pjesama - rekao nam je Krsto Novoselić u intervjuu 2010. godine i prisjetio se dana Cobainove smrti.

Kris je inače podrijetlom s dalmatinskog otoka Iža, odakle je njegov otac otišao živjeti u Seattle. Krist je bio jedan od dvaju osnivača Nirvane. Početkom osamdesetih čak je proveo godinu dana u školi u Zadru. Odrastao je s Kurtom Cobainom te su postali i ostali najbolji prijatelji, a rastavila ih je tek Kurtova smrt.

- Sjećam se toga dana. Krist je bio kod nas doma, a Kurt u Seattleu. Bila je vijest na radiju, a Krista su zvali na telefon da ga dođe identificirati. Potreslo ga je to jako, zamolio je da ga ja odvezem - ispričao je prije nekoliko godina u intervjuu Kristov otac, koji se vratio živjeti na Iž.

- Bili su sretni kad im je krenulo. Sjećam se, Chris me zvao na telefon iz New Yorka kad su gostovali u showu 'Saturday Night Live' da ih gledamo. Bio sam jako ponosan. Ostajali smo budni gledati i njihove nastupe na MTV-u, pa tko ne bi? - tvrdi Krisov otac.

Njegov rodni grad Aberdeen 2005. godine je na ulazu uz ime grada postavio i natpis 'Come As You Are' u znak sjećanja na Kurta Cobaina. Fanovi se uz rijeku Wishkah svake godine okupljaju kako bi mu odali počast, a park uz rijeku postao je svojevrsni memorijal.

- U meni nema više strasti, i zato zapamti, bolje je i izgorjeti nego polagano nestati i izblijedjeti - napisao je Cobain na kraju svog oproštajnog pisma.

Ipak, sve ove godine često su se javljali oni koji su glazbenikovu smrt dovodili u pitanje, a tim stručnjaka je revidirao sve poznate činjenice o smrti velikog glazbenika. Jedan od njih bio je dr. Michael Hunter koji tvrdi da je Kurt u organizmu imao smrtonosnu dozu heroina, na koji je trošio oko 5000 kuna dnevno. Na drogu se 'navukao' kao tinejdžer zbog, navodno, problema s leđima i želucem, a kasnije se njegova ovisnost otela kontroli.

