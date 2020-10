Nikita o majčinstvu: 'Sin mi ima posebne potrebe, bilo je teško'

Nikita je devedesetih bila dance zvijezda u Hrvatskoj. Od tada se u njezinom životu puno toga promijenilo. Postala je veganka, iz Zagreba se preselila u rodnu Rijeku, a prije 14 godina postala je majka sina Antonia

<p><strong>Nikolina Ivošević </strong>(50), poznatija kao <strong>Nikita</strong>, presložila je svoje prioritete otkako je postala majka. Devedesetih godina bila je među najpopularnijima na hrvatskoj dance sceni, a njezine pjesme i danas mnoge vraćaju u 'dobre stare dane'.</p><p>Ponovno se vratila u javnost, no ovaj put sudjelovanjem u showu 'Večera za 5 na selu'. Tom je prilikom priznala kako se u njezinom životu od devedesetih godina pa do sada puno toga promijenilo. Postala je veganka, iz Zagreba se preselila u rodnu Rijeku, a prije 14 godina postala je majka sina <strong>Antonia</strong>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vampirica u 'Večeri za 5 na selu'</strong></p><p>- On je cijeli moj život, bavim se njime kompletno. Ne bih ga nikad pustila zbog nekakvog velikog posla ili da provodim više dana bez njega, to teško. Sad je veći, prije je bilo najteže. A sad ga mogu dva do tri dana pustiti - ispričala je Nikita za <a href="https://www.rtl.hr/tv/vecera-za-5-na-selu/novosti/3908630/nikita-o-sinu-s-posebnim-potrebama-i-samohranom-majcinstvu-ide-u-glazbenu-skolu-i-svira-klavir-talentiran-je/" target="_blank">RTL</a>, koja je inače samohrana mama. </p><p>Njezin sin ima posebne potrebe, a pohađa glazbenu školu i svira klavir. Nikita govori kako se vidjelo da je talentiran dok je još bio mlađi.</p><p>- Kupila sam mu bubnjeve i bio je oduševljen, samo je lupao prirodno. Bilo mi je drago pa sam vidjela da u njemu ima nešto mamino - ispričala je. </p><p>U početku joj je bilo teško kao samohranoj mami jer je u to vrijeme radila u kazalištu.</p><p>- Nisam ga htjela dati u jaslice jer je to kompletno odvajanje od majke i to nije dobro za malo dijete. Jedan prijatelj mi je puno pomogao, dala sam mu sobu, tri puta dnevno smo imali probe, po sat vremena sam izostajala i brzo trčala doma malom. A poslije sam se vratila kući - priznala je nekadašnja dance zvijezda.</p><p>No u 'Večeri za 5' nije toliko oduševila. Dobila je nekoliko kritika na račun večere, no goste je počastila drugom poslasticom. Presvukla se u drugu haljinu pa zapjevala i zaplesala na svoj hit 'Kraljica noći'. Dobila je pohvale za svoj glas, a gosti na večeri priznali su kako će im pjesma još nekoliko dana ostati u glavi. </p><p> </p><p> </p>