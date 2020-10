Nikita ulazi u show: Solo sam osam godina, živim u celibatu

<p><strong>Nikolina Ivošević </strong>(50), poznatija kao <strong>Nikita</strong>, u show 'Večera za 5 na selu' prijavila se jer joj je zanimljiv koncept, a inače voli kuhati. Dance zvijezda devedesetih večeras će predstaviti veganska jela koja je sama osmislila.</p><p>- Počela sam kuhati davno, kad sam se preselila u Zagreb. Kako nije bilo majke, morala sam početi sama kuhati. Super mi je u kuhinji ni od čega napraviti nešto - govori Nikita.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vampirica kuhala u showu</strong></p><p>Od 1995. bila je vegetarijanka, a posljednjih nekoliko godina je veganka pa će u showu pripremati namirnice koje nisu mesnog podrijetla.</p><p>- Jako volim životinje. Mislila sam da mogu jesti neke životinjske namirnice, ali ne mogu više. Shvatila sam da energija života djeluje preko tih namirnica - kaže Nikita. U slobodno vrijeme bavi se tarotom i bioenergijom. Karte otvara za sebe i prijateljice, a zanimale su je odmalena. Kod bioenergetičara prvi put je otišla prije 30 godina. Tata ju je odveo kod prijatelja zbog ljubavnih problema koje je imala.</p><p>- Bilo mi je zanimljivo kako mi je tako lako mogao pomoći. Radilo se o nesretnoj ljubavi. Duša mi je bila tužna - kaže Nikita. Solo je osam godina.</p><p>- U celibatu sam. Uvijek sam govorila da želim nekoga s čistim i toplim pogledom, otvorenog srca, hrabrog duha, da zna što hoće. I da ima plave oči - nasmijala se Nikita.</p><p>Korona kriza i na nju je utjecala jer taman je počela opet nastupati u Rijeci. No posvetila se snimanju novog albuma 'Better life'. Trenutačno snima duet s australskim glazbenikom Kineti Kindredom 'Life'. Već su snimili pjesmu 'Lies'. On se njoj sam javio očaran njezinim vokalnim mogućnostima. Sama će montirati spot jer se počela baviti i montažom.</p>