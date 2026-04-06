'Nikoga nije bilo briga za mene, zvali su me šestom Prijateljicom i Phoebe smatrali glupavom...'

Glumica Lisa Kudrow (62), najpoznatija po ulozi otkačene Phoebe Buffay u kultnoj seriji "Prijatelji", nedavno je otkrila da se tijekom vrhunca slave osjećala podcijenjeno i kao najmanje važan član glumačke postave. Kudrow je nedavno progovorila o osjećaju marginalizacije koji je dolazio čak i iz njezinih profesionalnih krugova, uključujući i vlastitu agenciju za talente.

​- Nikoga nije bilo briga za mene. Određeni ljudi u mojoj agenciji nazivali su me jednostavno 'šestom Prijateljicom' - rekla je u intervjuu za Independent.

Iako je njezina izvedba Phoebe osvojila srca publike diljem svijeta, glumica se prisjetila kako mnogi nisu vjerovali da će imati dugovječnu karijeru u Hollywoodu nakon završetka serije koja se emitirala deset sezona, od 1994. do 2004. godine.

​- Nije bilo vizije za mene, niti očekivanja o karijeri kakvu bih mogla imati. Stav je bio: 'Čovječe, kako je sretna što je upala u tu seriju' - prisjetila se.

Unatoč osjećaju podcijenjenosti, činjenice govore drugačiju priču. Lisa Kudrow bila je prva od šestero glavnih glumaca koja je osvojila prestižnu nagradu Emmy za svoju ulogu, i to 1998. godine u kategoriji najbolje sporedne glumice u humorističnoj seriji.

Glumica je nedavno razgovarala i o tome koliko se u stvarnom životu razlikuje od Phoebe te koliko je truda uložila da razumije svoj lik, koji su mnogi pogrešno smatrali "glupavom".

​- Isprva je Phoebe bila jako, jako daleko od mene. Trebalo je puno rada da opravdam stvari koje bi govorila i radila. Ne na iritantan način, bilo je zabavno - objasnila je.

​- Tijekom deset godina, djelić nje je ušao u mene. Malo sam se opustila i pročitala neke knjige o duhovnosti i sličnim stvarima, samo da je pokušam razumjeti - nastavila je.

Kudrow je inzistirala na tome da Phoebe nije bila "glupava", kako su je neki doživljavali.

​- U to vrijeme su govorili: 'Ona je tako glupava. Kako to da glumiš samo glupave?' A ja sam mislila, je li ona stvarno takva? Meni nije bila - objasnila je.

