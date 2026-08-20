Nikola Đuričko oduševio je na crvenom tepihu u Sarajevu!

Srpskog glumca, Nikolu Đuričkog, mnogi pamte po ulogama u filmovima 'Mrtav ladan', 'Lajanje na zvezde', 'U zemlji krvi i meda' te po serijama 'Vratiće se rode' i naravno svjetski poznatoj seriji 'Stranger Things'. Đuričko već godinama živi u Americi, točnije Los Angelesu, sa suprugom Ljiljanom i njihovo dvoje djece, a sada je došao na Sarajevo Film Festival zbog najnovijeg filma 'Virus patološke dobrote' u kojemu glumi s Goranom Bogdanom, Radom Šerbedžijom, Hristinom Popović, Tihanom Lazović Trifunić te Gordanom Kičićem.

Na crvenom je tepihu oduševio u trenutku kada je odlučio malo zaplesati.

Sarajevo: Filmske zvijezde prošetale prvim crvenim tepihom šestog dana 32. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Sarajevo: Filmske zvijezde prošetale prvim crvenim tepihom šestog dana 32. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Radnja filma odvija se u Zagrebu 1983. godine. Jedne snježne noći, u stan Zorke Vasiljević (glumi Hristina Popović) upada goli muškarac koji tvrdi da je doputovao iz 2031. godine. Njegov je zadatak spriječiti pandemiju 'virusa patološke dobrote' koja prijeti čovječanstvu. Zorka u početku vjeruje da je riječ o prevarantu, ali se njegova predviđanja tijekom večeri počinju ostvarivati. Zanimljivo je kako je film snimljen u samo mjesec dana što otvara pitanje uvjeta u kojima nastaju filmovi regionalne produkcije.

- Sve je pitanje novaca. Kada vi nemate novaca, onda Peđa mora napraviti scenarij koji se dešava manje-više na pet-šest lokacija i da nema više od pet-šest glumaca, a da bude zanimljivo i da večeras tisuće ljudi žele gledati film. Tu je naša vještina. Ona dolazi često iz neimaštine, iz odsustva - rekao je Đuričko u intervjuu za Klix.Ba uoči prikazivanja filma 'Virus patološke dobrote' za koji je interes na SFF jako velik.

Sarajevo: Filmske zvijezde prošetale prvim crvenim tepihom šestog dana 32. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

U intervjuu za Gloriu 2023. godine, Đuričko je govorio o životu u Americi te o tome kako je nedugo nakon što je dobio ulogu u proslavljenoj Netflixovoj seriji 'Stranger Things' izbila pandemija Corona virusa.

- Zbog pandemije covida sve je bilo još strašnije i neizvjesnije. Možete zamisliti moj horor kad su mi rekli da osam mjeseci nema posla, a možda i nikad - rekao je Đuričko za Gloriu.

Glumac i supruga dugo su planirali preseljenje u Ameriku, a onda su samo spakirali kofere zaključivši kako ne žele propustiti tu veliku životnu avanturu. Neke od izazova s kojima su se Nikola i njegova obitelj morali nositi u Los Angelesu, pogotovo u doba korone, ali i dogodovštine vezane uz njegovu uspješnu karijeru popularni je glumac pretočio u stand-up nastup pod imenom 'Showbiz'.

Sarajevo: Filmske zvijezde prošetale prvim crvenim tepihom šestog dana 32. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

- Znate kako kažu: tragedija puta vrijeme jednako komedija. Ista stvar može biti izvor smijeha, ali i frustracije, dosta ovisi u našem načinu gledanja na stvari - ispričao je.

Obožavatelji nisu skrivali svoje oduševljenje kad su otkrili da je Đuričko dobio ulogu u seriji 'Stranger Things', a popularni glumac tada je samo kratko komentirao svoju najnoviju ulogu.

- Ne smijem ništa otkrivati, nikakve detalje, jer sam pod teškim ugovorom, osim da se pohvalim da je radim. Ne smijem majci rođenoj ispričati. Mogu reći da je uloga onako pristojna, srednja je, nije ni najmanja na svijetu, a nije ni ogromna. Lijepa je i upečatljiva uloga, markantna, odgovara meni i mom senzibilitetu, nekoj mojoj paleti izražajnih mogućnosti - rekao je tada glumac koji glumio Yurija, sumnjivog ruskog krijumčara koji voli crni humor, novac i maslac od kikirikija.