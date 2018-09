Nikolina Cvek: Ako ga naljutim, Luka me udari gitarom po guzi

Moj novi dečko ne voli se eksponirati u javnosti, zato ga ne pokazujem. Voljela bih da sam slobodna i da se mogu fokusirati na karijeru. Ljubav mi nije bitna za sreću, rekla nam je Nikolina Cvek (26).

[video: 1201370 / ]

Bivša natjecateljica showa ‘Ljubav na selu’ i dalje tvrdi da je s Josipom Ćitarovićem Jovicom (34) prekinula zaruke i da ne želi da dođe na njen nastup u subotu u Petrinji. Sada joj je u prvom planu karijeru, ali i novi dečko.

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić

- Mojoj obitelji više se sviđa Luka (27) nego Jovica. Naši karakteri su isti pa se bolje slažemo. Kupio mi je gitaru, ali ju ne znam svirati pa sam mu rekla da ako ga naljutim da me može lupati po guzi s njom - objašnjava Nikolina.

Foto: RTL

Krajem desetog mjeseca će njezin prvi album ugledati svjetlo dana. Luka joj je pomogao pisati tekstove za neke od pjesama, a pojavit će se i u spotu. Obitelj joj je velika podrška u karijeri, kao i novi dečko, a pjesme posvećuje preminuloj majci.

Foto: RTL televizija

Kako sama kaže, ne pjeva zbog novaca jer joj to nije bitno. Dok njoj nije stalo do Jovice, on čini sve kako bi javnosti dokazao da Nikolina laže.

- Ništa joj ne vjerujte. Sve što ona želi je učiniti mene ljubomornim. Bila je nešto ljuta na mene pa je zato rekla da ima novog dečka. Mi smo i dalje zajedno - tvrdi Jovica koji se s Nikolinom zadnji put vidio krajem osmog mjeseca. Međutim, kaže da svaki dan razmjenjuju poruke.

Foto: RTL televizija

- Znate ono kad vam neko digne živce onda svašta kažete. Nikolini netko digne živce, pa ja na kraju ispadnem kriv, ali želim da svi znaju da je ona u duši jako dobra osoba, a inače je živčana - rekao je Jovica i dodao kako će se uskoro vidjeti što je istina te da će svi biti sretni kad on dokaže da je njihova ljubav prava.

Foto: RTL

- Mogao bi se i ja praviti da se ljutim, ali što ja imam od toga, da sada po društvenim mrežama stavljam slike s drugim ženama i pišem im poruke - objašnjava Jovica i nastavlja: ‘Par je tu da se voli, a ne da se međusobno zaj*****ju’.