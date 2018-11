Nikolina Cvek se udaje: Mariju je rekla 'da', a Jovica tuguje?

Naša veza je ozbiljna i čvrsta. Dugo smo skrivali da smo zajedno jer nisam htjela da mi se nebitni ljudi miješaju u odnos. Pronašla sam svoju srodnu dušu, koja se bavi istim poslom kao ja. Svira u bendu, otkrila nam je Nikolina Cvek (26), bivša natjecateljica showa 'Ljubav je na selu'.

Nikolina je osvojila srca mnogih muškaraca, ali Mario (26) je, kako kaže, jedina prava ljubav u njezinom životu.

- Spremam vjenčanje, koje će biti u drugome mjesecu. Dobili smo blagoslov njegovih roditelja, koji su me prihvatili kao svoju kćer. Planiram i djecu jer je to doista muškarac kojeg volim najviše na svijetu. Osvojio me jer je lijep, zgodan i pametan. S Jovicom sam u dobrim odnosima, ali ga gledam samo kao prijatelja - dodaje Nikolina, koja se ne boji da će joj neka djevojka oteti dečka.

Naime, njezin sad već bivši zaručnik izjavio je kako je njezina priča velika laž. Josip Ćitarović Jovica (34) tvrdi, kako još ljubi fatalnu Nikolinu.

- Sve što vam je Nikolina rekla je velika laž. Samo me pokušava napraviti ljubomornim izmišljajući neke druge dečke. Kao da ja ne mogu naći zgodnu djevojku i fotografirati se s njom te plasirati vijest da je to moja nova djevojka. Prije nekoliko dana bili smo zajedno. Ona je moja djevojka i nema drugog dečka. Čekao sam je punih šest godina, a sad je blokirala moj broj - otkrio nam je Jovica.

Cvek je postala prava senzacija nakon nastupa u Zagrebu, Rukavcima, Splitu i Virovitici. Osim narodnjaka, Cvek na koncertima izvodi hitove Jelene Rozge i Lidije Bačić, koje su joj najdraže pjevačice. Pohvalila se i kako je vlasnici klubova zovu svakodnevno, a trenutno se priprema za spektakl u Karlovcu.

- Stalno putujem, a ponude za posao svakodnevno dolaze. Idući tjedan sam u Karlovcu, a zatim radim turneju po cijelom Balkanu. Mario je malo ljubomoran jer se družim s ostalim muškarcima, ali što da mu radim - zaključila je Nikolina, koja je, baš poput svake mlade, uzbuđena zbog vjenčanja.